Έκπληκτος από την pole position o Χάμιλτον (vid)

Την 70ή pole position της καριέρας του κατέκτησε ο Λιούις Χάμιλτον στη Μαλαισία, κάτι που δεν περίμενε ο Βρετανός, με βάση τον ρυθμό και την απόδοση που είχε σε όλες τις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών.

Γι' αυτό, εξεπλάγην που θα δει τα κόκκινα φώτα να σβήνουν από την πρώτη θέση, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την ατυχία του Σεμπάστιαν Φέτελ, κάτι που δείχνει πως έχει επανέλθει ο σεβασμός μεταξύ των δύο οδηγών. «Δεν είχαμε ιδέα τι θα συνέβαινε σήμερα. Είναι έκπληξη να είμαι εδώ πάνω με αυτά τα παιδιά σήμερα, όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων.

Λυπάμαι για ό,τι συνέβη με τον Σεμπάστιαν (Φέτελ) επειδή ήταν πολύ γρήγορος στις ελεύθερες δοκιμές», ήταν τα λόγια του τρις παγκόσμιου πρωταθλητή από το γκριντ εκκίνησης. Από τη μεριά του, ο Βαλτέρι Μπότας, που έμεινε πέμπτος, έκανε λόγο για ένα βήμα μπροστά, σε σύγκριση με τη χθεσινή μέρα. «Κάναμε ένα βήμα μπροστά, σε σύγκριση με χθες.

Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία με εντελώς διαφορετικό μονοθέσιο από τον Λιούις (Χάμιλτον) και στο τέλος φάνηκε να δουλεύει για εκείνον και όχι τόσο καλά για μένα. Το αεροδυναμικό πακέτο ήταν διαφορετικό και πρέπει να δούμε γιατί ήταν καλύτερο», ανέφερε ο Φινλανδός, ο οποίος ελπίζει σε καλή εκκίνηση και σε καλή στρατηγική για να ανέβει στο βάθρο.

Δείτε στο βίντεο πώς κατέκτησε την pole position ο Χάμιλτον.

