Ο Γκασλί, το Νο10 και ο Ζιντάν!

Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ο Πιερ Γκασλί θα αντικαταστήσει τον Ντανιίλ Κβιάτ στην Toro Rosso για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Γάλλος θα δοκιμαστεί από την ομάδα της Φαένζα ενόψει 2018 και ο ίδιος επέλεξε το Νο10 για το νέο του μονοθέσιο. Μάλιστα, ο 21χρονος αποκάλυψε και τους λόγους που έπραξε κάτι τέτοιο.

Ο πρώτος έχει να κάνει με την καριέρα του, αφού με αυτόν τον αριθμό κατέκτησε τον τίτλο στο Eurocup FR 2.0 το 2013. Ο έτερος λόγος έχει να κάνει με κάποιον, που δεν έχει σχέση με τον κόσμο της F1.

Κάπου εδώ... κολλάει ο Ζινεντίν Ζιντάν, αφού ο Γκασλί είναι φανατικός οπαδός του «Ζιζού», όπως ανέφερε στο ποστάρισμά του στο twitter. «Κέρδισα το Eurocup FR 2.0 το 2013 με αυτόν τον αριθμό, που ήταν ένα σημείο στροφής στην καριέρα μου κι επίσης είμαι μεγάλος οπαδός του Ζιντάν!», έγραψε ο Γκασλί.

Έτσι, ελπίζει να έχει και το... άστρο του διεθνή σούπερ σταρ, που διέπρεψε με τις Γιουβέντους, Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνική Γαλλίας, τη στιγμή που δύσκολα ξεχνιέται εκείνο το εκπληκτικό γκολ του στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το 2002 με τη Λεβερκούζεν, όταν σκόραρε το νικητήριο τέρμα για τη «Βασίλισσα».

Won Eurocup FR 2.0 in 2013 with this number which was a turning point in my career & also big fan of Zidane. pic.twitter.com/rU34XJVJNz

— Pierre Gasly (@PierreGASLY) September 28, 2017