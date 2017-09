Τα ατυχήματα της Σιγκαπούρης (pics & vids)

Χαμός έγινε στον αγώνα της Σιγκαπούρης, που διεξήχθη στη Μαρίνα Μπέι, όσον αφορά τα ατυχήματα. Πιο σημαντικό όλων ήταν, βέβαια, αυτό της εκκίνησης, όπου είδαμε τρία μονοθέσια να διαλύονται και να έχουν ζημιές που σπάνια βλέπουμε.

Όλα έγιναν, όταν είχαν επαφή οι Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Ραϊκόνεν, με τον Iceman να χτυπάει και τον Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ η... μπάλα πήρε και τον Φερνάντο Αλόνσο. Τα μονοθέσια του Φινλανδού και του Ολλανδού οδηγήθηκαν εκτός πίστας και διαλύθηκαν κυριολεκτικά, ενώ οι ζημιές στο ψυγείο του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή είναι πιθανό να προκάλεσαν το τετακέ που είχε λίγο αργότερα, ώστε να χτυπήσει στον τοίχο και να έχουμε τη διπλή εγκατάλειψη για τη Ferrari.

Όσο για το ποιος έχει ευθύνη, οι απόψεις διίστανται, από πλευράς οπαδών. Πάντως, για την ώρα δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή από τους αγωνοδίκες και έχει θεωρηθεί αγωνιστικό συμβάν. Από τα πολλά ριπλέι το συμπέρασμα, που έχει βγει, είναι ότι ο Φέτελ κάνει σίγουρα προς τα αριστερά και πως ο Φερστάπεν αργεί να φρενάρει, ώστε να γίνει... σάντουιτς, αφού οι τρεις τους στριμώχτηκαν σε μία στενή πίστα, όπως είναι η Μαρίνα Μπέι.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ατυχήματα είχαν και οι Ντανιίλ Κβιάτ, Μάρκους Έρικσον, με τον Ρώσο να καταλήγει στις πλαστικές μπαριέρες και τον Σουηδό να κάνει τετακέ και να χτυπάει στον τοίχο με το πίσω μέρος του μονοθεσίου του, τη στιγμή που οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο, τέθηκαν εκτός αγώνα λόγω προβλημάτων.

Lights out under the lights = mayhem under the lights #SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/rQ8DCeTjET

VER took #Kimi7 out and then he went to #Seb5 #SingaporeGP

Got squeezed at the start. There was nothing I could do to get out of that sandwich. The positive: the good pace all weekend #SingaporeGP pic.twitter.com/yP8kxinVFS

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 17, 2017