Η Σιγκαπούρη ανήκει στον Φέτελ (vids)

Η Mercedes φοβόταν ότι η Ferrari θα πάρει τα ηνία στη Σιγκαπούρη, κάτι που συνέβη τουλάχιστον στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε την 49η pole position της καριέρας του σε μία πίστα, όπου είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, τη στιγμή που την πανηγύρισε έξαλλα.

Στη Μαρίνα Μπέι ο Γερμανός έγινε κάτοχος της pole για τέταρτη φορά για να βρεθεί στην κορυφή της λίστας, αφού άφησε δεύτερο τον Λιούις Χάμιλτον με τρεις, ενώ από μία έχουν οι Φερνάντο Αλόνσο, Νίκο Ρόσμπεργκ, Φελίπε Μάσα.

Από εκεί και πέρα, ο Φέτελ έχει το ρεκόρ και στις νίκες στη συγκεκριμένη πίστα, αφού μετράει τέσσερις, τη στιγμή που έχουν από δύο οι Χάμιλτον, Αλόνσο και μία ο Ρόσμπεργκ. Μάλιστα, έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει για πέμπτη φορά, αφού στους 7 από τους 9 αγώνες έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο κάτοχος της pole.

Από πλευράς κατασκευαστών, η Red Bull έχει τα ηνία με 3 νίκες, οι Ferrari, Mercedes έχουν από 2 και οι McLaren, Renault από 1. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Φέτελ απέχει ακόμα πολύ από τις 65 του Άιρτον Σένα, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση με τους poleman όλων των εποχών.

It was going to take something special to beat the Red Bulls, and Sebastian Vettel did just that. His #SingaporeGP pole lap in full pic.twitter.com/67mRGoO9WM

— Formula 1 (@F1) September 16, 2017