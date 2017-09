Μάνατζερ του Κούμπιτσα ο Ρόσμπεργκ!

Αφού κατέκτησε τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του στη Formula1 κι έγραψε τη δική του ιστορία, ο Νίκο Ρόσμπεργκ αποφάσισε να μείνει μακριά από τους αγώνες. Ο Γερμανός πέτυχε τον στόχο του, γι' αυτό προτίμησε να εστιάσει στην οικογένειά του, παρά το γεγονός ότι είναι 32 ετών.

Πρόσφατα φημολογήθηκε ότι θα επιστρέψει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως οδηγός, αλλά το διέψευσε και το έπραξε αυτό από άλλο πόστο. Πώς έγινε αυτό; Ανέλαβε χρέη μάνατζερ του Ρόμπερτ Κούμπιτσα!

Ο Πολωνός αναζητεί τη μεγάλη επιστροφή του στο σπορ και πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, έχοντας στο πλευρό του κάποιον που είναι στην ηλικία του και έχει τη δυνατότητα να τον βάλει στην F1. Άλλωστε, ο Ρόσμπεργκ έχει τις... άκρες του στη Williams, όπου έκανε το ντεμπούτο του το 2006 και εκεί που ο Κούμπιτσα αναζητεί μία ευκαιρία, αφού χάθηκε αυτή στη Renault.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον Ρόμπερτ και την επιστροφή του στην F1. Αυτός και ο Λιούις (Χάμιλτον) ήταν οι πιο γρήγοροι που έχω αγωνιστεί», έγραψε ο Ρόσμπεργκ στον λογαριασμό του στο twitter.

Excited to be working with Robert and his return to F1. He and Lewis were the fastest I raced against pic.twitter.com/94MiwyZJC7

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) September 15, 2017