SsangYong Tivoli: Απ' την Κορέα με αγάπη!

Με πείρα ετών στα τετρακίνητα οχήματα ελεύθερου χρόνου, η SsangYong δεν δυσκολεύτηκε να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο SUV με όλα τα εφόδια, για να καταφέρει να ξεχωρίσει και να διεκδικήσει το δικό του μερίδιο στις πωλήσεις της ταχύτατα αναπτυσσόμενης κατηγορίας.

Η εξωτερική εμφάνιση του Tivoli αποτελεί σίγουρα ένα από τα δυνατά χαρτιά του. Δυναμικό και μυώδες από όπου κι αν το κοιτάξεις με φρέσκια και νεανική σχεδίαση, τόσο στο εμπρός, όσο και το πίσω μέρος. Οι τονισμένοι ώμοι σε συνδυασμό με τα φωτιστικά σώματα που φιλοξενούν LED στοιχεία εντυπωσιάζουν το μάτι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και όμορφο σύνολο. Αυτό που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας ήταν ότι τo Tivoli δύσκολα περνάει απαρατήρητο, ενώ δεν έλειψαν οι ερωτήσεις του τύπου «πόσο κάνει;», «είναι καλό;» και «τι μάρκα είναι;».

Χώροι, ποιότητα

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου γίνεται πιο κλασικό σχεδιαστικά, διατηρώντας όμως το σύγχρονο ύφος που συναντάμε και στο εξωτερικό του αμαξώματος. Έμφαση έχει δοθεί στην άνεση και στους χώρους για τους επιβάτες, με το σαλόνι να είναι σε θέση να φιλοξενήσει εύκολα μία τετράδα και έναν πέμπτο, εφόσον το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Το πορτμπαγκάζ με την πρώτη ματιά δείχνει μάλλον μικρό και ρηχό, όμως αν σηκώσεις το (αφαιρούμενο) πάτωμα, αποκαλύπτεται ένας έξτρα χώρος από κάτω. Έτσι, αποκαθίσταται η τάξη και η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται στα –απολύτως ικανοποιητικά- 423 λίτρα! Κατά τα άλλα το εσωτερικό έχει να επιδείξει μια προσεγμένη ποιότητα συναρμολόγησης που πείθει. Πολλά πλαστικά που βρίσκονται σε περίοπτη θέση είναι μαλακά και καλής ποιότητας, όμως φυσικά δεν λείπουν και τα πιο φθηνά, σε κάποια πιο... κρυμμένα σημεία της καμπίνας. Εκεί που το Tivoli παίρνει σίγουρα άριστα είναι στη χρηστικότητα, καθώς... όπου κι αν ακουμπήσεις, βρίσκεις μια θήκη για μικροαντικείμενα και ποτηροθήκες!

Κινητήρας, επιδόσεις

Kαλά νέα έχουμε και στο κομμάτι του κινητήρα, ειδικά στην περίπτωσή μας με τον πετρελαιοκινητήρα των 1.6 λίτρων. Με αρκετά καλό τράβηγμα από όλες τις περιοχές του στροφόμετρου, το τουρμποντίζελ σύνολο ικανοποιεί τον μέσο οδηγό σε κάθε περίπτωση με 115 ίππους ισχύ και 300 Nm ροπή στρέψης. Οι επιδόσεις κρίνονται αποδεκτές, τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε περίπου 12 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα, ενώ οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις είναι άμεσες, χάρη και στο σωστά κλιμακωμένο εξάρι χειροκίνητο σασμάν. Πάντως το μοτέρ ακούγεται αρκετά έντονα, ενώ υπό πίεση εμφανίζει κατανάλωση πάνω από τον μέσο όρο. Το εργοστάσιο αναφέρει ως μέση τιμή τα 4,3 λίτρα πετρελαίου ανά 100 χλμ., στην πράξη ωστόσο μετρήσαμε δύο λίτρα παραπάνω και αγγίξαμε τα 7 λίτρα, όταν ζορίσαμε το Tivoli αρκετά κλικ πάνω από τον μέσο όρο. Κατά τα άλλα, ο 1.6 e-XDi, όπως ονομάζει η SsangYong τον πετρελαιοκινητήρα της, είναι ομαλός σε λειτουργία και στην καμπίνα περνούν ελάχιστοι κραδασμοί.

Στον δρόμο

Αντίστοιχα καλές εντυπώσεις αποκομίσαμε και από την οδική συμπεριφορά του Tivoli. Πάντα ασφαλές και ελεγχόμενο, το αυτοκίνητο ικανοποιεί ακόμη και σε πολύ γρήγορους ρυθμούς σε απαιτητικές διαδρομές με αλλεπάλληλες στροφές. Το τιμόνι του διαθέτει τρεις επιλογές ρύθμιση - το Comfort, το Normal και το πιο βαρύ Sport-, είναι ακριβές αλλά δεν μεταφέρει σπουδαία πληροφόρηση στα χέρια του οδηγού. Οι αναρτήσεις με τη διάταξη γονάτων McPherson για τον εμπρός άξονα και ημιάκαμπτο άξονα για τον πίσω διαχειρίζονται σωστά το βάρος και δεν επιτρέπουν μεγάλες κλίσεις στις στροφές, όμως έχουν ξερές και ενοχλητικές αντιδράσεις στις εγκάρσιες, βαθιές λακκούβες του δρόμου. Για το τελευταίο, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και το χαμηλό προφίλ ελαστικών στις 18άρες ζάντες, που «φόραγε» το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Στις υπόλοιπες κακοτεχνίες που θα συναντήσει κανείς, η απόσβεση είναι πιο σωστή, με τον οδηγό να αποκομίζει «μασίφ» αίσθηση από το αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργούνται ενοχλητικές ταλαντώσεις. Ισχυρά είναι και τα φρένα με τους δίσκους και στους τέσσερις τροχούς, ενώ αν θα πρέπει να γκρινιάξουμε για κάτι, αυτό θα είναι ο επιλογέας των ταχυτήτων με τις μεγάλες διαδρομές και τη σχετική ασάφεια κατά το κούμπωμα. Ταξιδεύοντας με το Tivoli, γρήγορα εκτιμάς την καλή ποιότητα κύλισης, την προσεγμένη ηχομόνωση και το σταθερό του πάτημα, που του επιτρέπουν να κινείται με ιδιαίτερα υψηλές μέσες ωριαίες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, αποπνέοντας ασφάλεια. Αυτή ενισχύεται και από τα διάφορα συστήματα που συνοδεύουν το μοντέλο, όπως την προειδοποίηση πρόσκρουσης με το προπορευόμενο όχημα, την προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, την αναγνώριση των οδικών σημάτων και το έξυπνο Cruise Control.

Συμπέρασμα

Κοιτάζοντας το δημιούργημα της SsangYong από μια πιο... ψυχρή, σχεδόν «λογιστική» σκοπιά, συνειδητοποιείς ότι αν στην εμπρός μάσκα δέσποζε το σήμα ενός άλλου, Ευρωπαίου κατασκευαστή, η τιμή αγοράς του θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Με 19.140€ που κοστίζει η βασική εμπροσθοκίνητη έκδοση DSL Base με το μηχανικό σασμάν, αγοράζεις «πολύ» αυτοκίνητο, με πλούσιο εξοπλισμό, υπερσύγχρονη εμφάνιση και βέβαια με ένα οικονομικό μοτέρ πετρελαίου! Not bad at all.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, τούρμπο, 1.597 κ.εκ., μέγιστη ισχύς 115 ίπποι στις 3.400 σ.α.λ., μέγιστη ροπή στρέψης 300 Nm στις 1.500 σ.α.λ., μετάδοση της κίνησης εμπρός, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, χώρος αποσκευών 423 λίτρα, μήκος/πλάτος/ύψος 4.202/1.798/1.590 χλστ.

Επιδόσεις (εργοστασιακές μετρήσεις)

Τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα, μέση κατανάλωση 4,3 λίτρα ντίζελ ανά 100 χλμ, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 109 γραμμάρια ανά χλμ.

Εξοπλισμός

Έκδοση Base

Επτά αερόσακοι, σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης και της ευστάθειας, κλιματισμός, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/πίσω, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, υπολογιστής ταξιδιού, θύρες USB/AUX, σύνδεση Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι, ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες, σύστημα ελέγχου πίεσης των ελαστικών

Έκδοση DLX (επιπλέον της Base)

Σύστημα προειδοποίησης πρόσκρουσης με το προπορευόμενο όχημα, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, σύστημα υποβοήθησης παραμονής στη λωρίδα, αυτόματη λειτουργία φώτων, σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και εκκίνησης με μπουτόν, οθόνη αφής επτά ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας, θύρα HDMI, Cruise Control, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.