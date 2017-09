Πρώτα στο στούντιο, μετά στην πίστα ο Χάμιλτον (pics)

Από το στούντιο απευθείας στην πίστα βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πήγε πρώτα να βοηθήσει στην προώθηση του Project One, που αποτελεί το hypercar της Mercedes, και ακολούθως μετέβη στην πίστα «Πολ Ρικάρντ», όπου έλαβε μέρος στις δοκιμές της Pirelli για τα ελαστικά του 2018.

«Θα κάνω τις δοκιμές αυτή την εβδομάδα, κάτι που είναι πολύ σπάνιο για μένα επειδή δεν είμαι δοκιμαστής. Ανυπομονώ γι' αυτό, προσφέρθηκα να το κάνω», δήλωσε ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής στη Μόντσα.

Στο σιρκουί, λοιπόν, που από την επόμενη χρονιά θα φιλοξενεί το Γκραν Πρι της Γαλλίας, συμπλήρωσε 114 γύρους σε ζεστές συνθήκες, καθώς η ιταλική φίρμα θέλι να ολοκληρώσει τα σλικ ελαστικά της για την επόμενη σεζόν. Τέλος, να σημειωθεί ότι δε θα είναι ο μοναδικός πιλότος της Mercedes, που λαμβάνει μέρος στις εν λόγω δοκιμές, καθώς την Παρασκευή (8/9) η... σκυτάλη θα περάσει στον Βαλτέρι Μπότας.