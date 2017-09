Λούκα ντε Μέο, ο πρόεδρος της χρονιάς

Γρήγορο Στοίχημα σε Κορυφαίες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Από τον Νοέμβριο του 2015 ο Λούκα ντε Μέο βρίσκεται στην προεδρία της Seat και μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια έχει προλάβει να φέρει την ισπανική μάρκα στη μεγαλύτερη προϊοντική επιθετική πολιτική στην ιστορία της. Αυτό έγινε μέσω της παρουσίασης τεσσάρων νέων μοντέλων μέσα σε 18 μήνες, που είναι τα Ateca, Leon, Ibiza και Arona.

Μάλιστα, το Ateca αποτέλεσε το πρώτο SUV της Seat, που μέχρι πρότινος δεν είχε μπει σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα, το γεγονός να ανανεώσει και να επεκτείνει την γκάμα της εταιρείας έφερε και αυξήσεις στις πωλήσεις πάνω από 13% εν έτει 2017, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κάτι που καθιστά τη φίρμα του Μαρτορέλ ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στην Ευρώπη.

Επίσης, πέρυσι η Seat είχε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της, ενώ στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς τα λειτουργικά κέρδη... εκτοξεύτηκαν κατά 40,9%. Το έργο, λοιπόν, του ντε Μέο αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Automotive News Europe, ώστε να τον αναδείξει ως τον πρόεδρο της χρονιάς. «Είμαι βαθιά ευγνώμων.

Είναι τιμή να λαμβάνω αυτή τη διάκριση από ένα τόσο υψηλού κύρους περιοδικό όπως το Automotive News Europe και να προστίθεμαι στη λίστα των εξεχόντων στελεχών της αυτοκινητοβιομηχανίας οι οποίοι έχουν λάβει αυτή την αναγνώριση τα τελευταία χρόνια. Το σημερινό βραβείο δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την εξαιρετική ομάδα της Seat.

Αυτά που αρχίζουμε να επιτυγχάνουμε είναι το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών για να φτάσει η μάρκα εκεί που της αξίζει να βρίσκεται», δήλωσε ο ντε Μέο για το βραβείο του, το οποίο θα παραλάβει ανήμερα των εγκαινίων της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (14-24/9) στις 11 Σεπτεμβρίου. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Seat λαμβάνει το εν λόγω βραβείο για τρίτη χρονιά, αφού βραβεύτηκε και το 2007 και το 2014.

Το who is who

Ο Λούκα ντε Μέο γεννήθηκε στο Μιλάνο στις 13 Ιουνίου 1967 κι έλαβε το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο «Λουίτζι Μποκόνι». Η διατριβή του πάνω στην επιχειρησιακή ηθική ήταν η πρώτη διατριβή σχετικά με αυτό το θέμα στην Ιταλία.

Εντάχθηκε στο Volkswagen Group το 2009 ως διευθυντής μάρκετινγκ της Volkswagen και του Volkswagen Group, αφού ξεκίνησε την καριέρα του στη Renault, έπειτα βρέθηκε στην Toyota και μετά στο Fiat Group, όπου ήταν επικεφαλής για τις μάρκες Lancia, Fiat, Alfa Romeo και Abarth. Το 2013, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αφιέρωσε μία μελέτη για τη δουλειά του στο Volkswagen Group.

Χάρη στην ξεχωριστή του καριέρα, έλαβε τον τιμητικό τίτλο του «Κομεντατόρε» από το Τάγμα Αξιών της Ιταλικής Δημοκρατίας, μία από τις μεγαλύτερες εθνικές διακρίσεις. Επί του παρόντος, εκτός από την ηγεσία της Seat, προεδρεύει στο Seat Metropolis:Lab Barcelona και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ducati.