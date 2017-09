Το γρηγορότερο αυτοκίνητο στον πλανήτη (pics & vid)

Ένα ηλεκτρικό μοντέλο made in Japan είναι το γρηγορότερο στον κόσμο. Αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον ο ιαπωνικός όμιλος Aspark, που ειδικεύεται –μεταξύ άλλων- στην εξέλιξη ηλεκτροκινητήρων και ετοιμάζει μία μεγάλη έκπληξη για την Εκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Εκεί θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το ηλεκτροκίνητο μοντέλο Aspark Owl, το οποίο χαρακτηρίζει η κατασκευάστρια εταιρεία στο site της ως «the fastest car in the world».

Τα λόγια των Ιαπώνων συνοδεύονται από μερικές φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται ένα εξαιρετικά χαμηλό σπορ μοντέλο, παρόμοιο εμφανισιακά με τα αεροδυναμικά πρωτότυπα που συμμετέχουν στις 24 Ωρες του Λε Μαν. Σύμφωνα με την Aspark το Owl χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτροκινητήρες, ενώ το αμάξωμά του φαίνεται να είναι φτιαγμένο από φύλλα ανθρακονήματος.

Στο πίσω μέρος του εντυπωσιακού μοντέλου θρονιάζεται μία υπερμεγέθης αεροτομή και κάτω προβλέπεται ένας μεγάλος διαχύτης. Οι πόρτες φτάνουν σχεδόν έως το κέντρο της οροφής, οπότε ανυψώνονται μάλλον ψαλιδωτά, ενώ το πίσω παρμπρίζ είναι ντυμένο με ένα κάλυμμα με οριζόντιες, στενές σχισμές.

Οι Ιάπωνες αναφέρουν απλά, ότι το Owl θα επιταχύνει από στάση έως 100 χλμ./ώρα σε λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα, αποφεύγουν όμως να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Προφανώς θα μάθουμε πολύ περισσότερα κατά την επίσημη παρουσίαση του ηλεκτροκίνητου πύραυλου εδάφους στη Φρανκφούρτη.