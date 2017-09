Ο Αλόνσο υπέγραψε στη... Ρεάλ Μαδρίτης! (pics)

Πολύς είναι ο... ντόρος που γίνεται γύρω από το μέλλον του Φερνάντο Αλόνσο, αφού το συμβόλαιό του λήγει φέτος. Ο Ισπανός είναι υποψήφιος για τη Renault, ενώ ακόμα... παίζει η παραμονή του στη McLaren. Ωστόσο, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής υπέγραψε στη... Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο πιλότος της ομάδας του Γουόκινγκ έγινε επίτιμο μέλος της «Βασίλισσας», και μάλιστα... παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ. «Ο πατέρας μου μ' ενστάλαξε στις αξίες του συλλόγου και από την παιδική μου ηλικία έχω απολαύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είμαι άλλο ένα μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, είναι τιμή μου και είμαι πολύ υπερήφανος», δήλωσε ο Αλόνσο. Μάλιστα, ο 36χρονος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει τη δική του πλάκα, ανεβάζοντας τη φωτογραφία με τη φανέλα των «μερένγκες» στον λογαριασμό του στο Instagram, με το σχόλιο ότι «επιτέλους πήρα την απόφασή μου για το 2018. Ευχαριστώ»!

@alo_oficial, honorary member of #RealMadrid!

Alonso: "I am another member of this great club."

READ: https://t.co/7izo9VCbHi pic.twitter.com/72Cvn3ZBRy

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) September 4, 2017