Ο Αλόνσο, η Heineken και το κάρμα! (vid)

Ρεσιτάλ έδωσε ο Φερνάντο Αλόνσο στο team radio στον αγώνα της Μόντσα. Ο Ισπανός είχε μία μάχη με τον Τζόλιον Πάλμερ, με τον Βρετανό να κόβει το σικέιν και να αποκτά πλεονέκτημα για να τιμωρηθεί εν συνεχεία με ποινή πέντε δευτερολέπτων. Τελικά, ο πιλότος της Renault εγκατέλειψε και αυτός της McLaren αντέδρασε, όταν έμαθε τα νέα.

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε λόγο για κάρμα, δείχνοντας τον εκνευρισμό με την κίνηση του αντιπάλου του να... στριμωχτεί στο σικέιν, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα. Μάλιστα, λίγο αργότερα κατηγόρησε τους αγωνοδίκες ότι... έπιναν Heineken, αντί να βλέπουν τον αγώνα, αφού θεώρησε... λίγη την ποινή των πέντε δευτερολέπτων στον Πάλμερ.

Ωστόσο, ο τελευταίος δεν πτοήθηκε από τα σχόλια του Αλόνσο, τονίζοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν. «Ήμουν μπροστά μπαίνοντας στη στροφή. Φρέναρε πολύ αργά και με ανάγκασε να βγω εκτός πίστας. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει άλλο ένα συμβάν για συζήτηση στον επόμενο αγώνα επειδή ο Φερνάντο δεν είναι χαρούμενος γι' αυτό, αλλά δε μ' ενδιαφέρει», είπε ο 26χρονος από το Χόρσαμ της Αγγλίας.

"Where is Palmer...?"

'Fernando v Jolyon' is fast becoming our favourite #F1 soap opera#ItalianGP pic.twitter.com/lF87GudEzm

— Formula 1 (@F1) September 3, 2017