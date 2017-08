Γκραν Πρι με καταιγίδες στη Μόντσα

Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Γαλλία – Ολλαδνία με 0% Γκανιότα*. *Το 0% γκανιότα αφορά την επιλογή ''Νικητής αγώνα'' πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια.

Χωρίς... ανάσα συνεχίζεται η δράση της Formula1, αφού μετά το Σπα, μεταφέρεται στη Μόντσα. Στο... σπίτι της η Ferrari θα επιδιώξει να πανηγυρίσει τη νίκη, όπως και ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ώστε να αυξήσει τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Λιούις Χάμιλτον.

Από τη μεριά της, η Scuderia δε θέλει κάτι άλλο από το υψηλότερο σκαλί του βάθρου, και αν είναι εφικτό το 1-2, μπροστά στους tifosi. Στο Σπα, λοιπόν, είδαμε μία μεγάλη μάχη για την πρωτιά, κάτι που ελπίζουμε να δούμε και στον Ναό της Ταχύτητας. Ειδικά, αν αυτό θα γίνει με βροχές.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού, αναμένονται καταιγίδες την Παρασκευή (1/9) και το Σάββατο (2/9), ημέρες κατά τις οποίες θα διεξαχθούν οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές. Αντιθέτως, η πρόγνωση κάνει λόγο για κυρίως στεγνό αγώνα την Κυριακή (3/9), όπως γνωστοποίησε το τμήμα των μετεορολόγων του Sky News, αφού το Sky Sports έχει τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της F1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω του twitter.

Italian GP - Expect heavy & thundery showers, some prolonged, on Friday & Saturday, but it looks mostly dry on Sunday for the race. #SkyF1

— Sky News Weather (@SkyNewsWeather) August 31, 2017