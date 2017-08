Νέα μάρκα αυτοκινήτων από Renault, Nissan και Dongfeng

Με ποσοστό 50% (25% Renault και 25% Nissan), η «συμμαχία» των δύο εταιρειών (Renault – Nissan Alliance) συμμετέχει στη νέα εταιρεία eGT New Energy Automotive Co., Ltd., την οποία δημιούργησαν από κοινού με την κινεζική Dongfeng η οποία κατέχει το υπόλοιπο μερίδιο.

Με την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα να αυξάνεται με διψήφιο ρυθμό κάθε χρόνο και τις πωλήσεις να έχουν ξεπεράσει τις 204.000 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2017, είναι προφανές ότι η κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπαταρίας έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα.

Η eGT θα παρουσιάσει, σύμφωνα με το πλάνο των εταίρων της, ένα αστικό SUV μπαταρίας πλήρως ηλεκτροκίνητο (BEV, Battery Electric Vehicle), το 2019. Η κοινή εταιρεία, θα κάνει χρήση των πιο σημαντικών πλεονεκτημάτων στον τομέα της έρευνας, της σχεδίασης, της κατασκευής και του δικτύου πωλήσεων των τριών εταιρειών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γκάμα προσιτών, τεχνολογικά προηγμένων και ψηφιακά συνδεδεμένων οχημάτων.

Η νέα μάρκα θα παράγει τα μοντέλα της στο εργοστάσιο της Dongfeng, που βρίσκεται στην πόλη Σιγιάν της κεντρικής Κίνας. Η δυναμικότητας της παραγωγής του φτάνει σήμερα τις 120.000 μονάδες, αρκετές για να καλύψει την εσωτερική ζήτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σε πρώτη φάση άλλωστε, τα μοντέλα της νέας μάρκας eGT θα πωλούνται μόνο στην Κίνα.

Η Dongfeng είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων στην Κίνα, με μερίδιο περίπου 11% στην εσωτερική αγορά. Από την πλευρά της, η συμμαχία των Renault – Nissan ηγείται στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως με τα Nissan Leaf και Renault Zoe, που έχουν παρουσιαστεί εδώ και αρκετά χρόνια στην αγορά.

Ήδη η Nissan ετοιμάζεται για το λανσάρισμα της δεύτερης γενιάς του Leaf, που θα πραγματοποιηθεί online στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το αυτοκίνητο θα κάνε το επίσημο ντεμπούτο του στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης στις 12 Σεπτεμβρίου.