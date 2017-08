Στη θέση του πατέρα του ο Μικ Σουμάχερ (pics & vid)

Μία ιδιαίτερη τιμή είχε στο Γκραν Πρι του Βελγίου ο Μικ Σουμάχερ. Ο 18χρονος γιος του Μίκαελ Σουμάχερ έδωσε το παρών στο Σπα και πριν τον αγώνα έκανε τον δικό του γύρο στη βελγική πίστα. Για την ακρίβεια, μπήκε στο τιμόνι της Benetton B194, με την οποία ο πατέρας του κατέκτησε τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του στη Formula1.

Αυτό, βέβαια, έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών των 25 ετών από την πρώτη νίκη του «Σούμι», αφού αυτή ήρθε στο Βέλγιο το 1992 με την Benetton Β192. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσουμε ότι ο Μίκαελ πανηγύρισε 7 πρωταθλήματα και 91 νίκες στην F1, τη στιγμή που ο Μικ ξεκίνησε την καριέρα του το 2015, ώστε μετρήσει συνολικά 11 νίκες, 8 pole position και 24 παρουσίες στο βάθρο στη Formula4 το 2015 και το 2016.

Μάλιστα, πέρυσι ήρθε δεύτερος, τόσο στην ιταλική F4, όσο και στο πρωτάθλημα ADAC F4. Φέτος λαμβάνει μέρος στην Ευρωπαϊκή Formula3, όπου έχει μετρήσει μέχρι στιγμής μόλις 1 παρουσία στο βάθρο.

Amazing to see @Schumacher @benetton driven by Mick at #Spa. In his debut 1991 season, Michael drove on #Pirelli. pic.twitter.com/A3Mejgw7f3

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 27 Αυγούστου 2017