Το μεγάλο κρίμα ήταν οι πίτσες! (vid)

Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σ' ένα ατύχημα είναι κάποιος τραυματισμός ή θάνατος. Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση που μπορεί να υπάρξουν και χειρότερα! Για την ακρίβεια, μία νταλίκα τράκαρε σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ, όμως το κακό ήταν ότι μετέφερε χιλιάδες κατεψυγμένες πίτσες.

Αυτές πήγαν χαμένες, αφού σκόρπισαν όλες στον δρόμο, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής του Αρκάνσας, όπου έλαβε χώρα το συμβάν. Κάτι που σίγουρα είναι ό,τι πιο τραγικό έχει συμβεί στην ιστορία της πίτσας. «Υπάρχουν πολλές κατεψυγμένες πίτσες στον δρόμο τώρα. Πολλές μοιραίες πίτσες», δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος μεταφορών της περιοχής Αρκάνσας.

Pulaski Co I-30 & Mabelvale: Despite the involvement of a few 'Tombstones' we are glad the driver & overpass are okay. #artraffic #arnews pic.twitter.com/9hVsA3y897

— Arkansas DOT (@myARDOT) August 9, 2017