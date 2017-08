His name is... Πεντρόσα, Ντάνι Πεντρόσα! (vid)

Στην Αυστρία και στο Σπίλμπεργκ θα συνεχιστεί η δράση του Moto GP το προσεχές Σαββατοκύριακο και ο Ντάνι Πεντρόσα βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο για να... προσγειωθεί εκεί. Ο Ισπανός, ως άλλος... Τζέιμς Μποντ, με τον κωδικό 026, φόρεσε τα καλά του και πήγε σ' ένα καζίνο για να απολαύσει ένα Red Bull με πάγο, τη στιγμή που του δόθηκαν οι πρώτες λεπτομέρειες.

Αφού περίμενε γι' αρκετή ώρα, του ήρθε ένα δέμα για να πάει να βρει τον... άνθρωπό του, ο οποίος τον έβαλε σ' ένα ελικόπτερο. Από αυτό έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο για να προσγειωθεί στην πίστα του Σπίλμπεργκ, όπου τον περίμενε η μοτοσικλέτα του για να κάνει έναν γύρο στο σιρκουί. Αν μη τι άλλο ένα εντυπωσιακό βίντεο από το Moto GP ενόψει του GP της Αυστρίας. Τύφλα να έχει ο 007!

Agent 026, are you ready to fly?

Pedrosa, Dani Pedrosa neither shaken nor stirred dropping in to the #AustrianGP with serious style! pic.twitter.com/NAhlEhyICt

