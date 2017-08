Λάντο Νόρις, ο σταρ του μέλλοντος για τη McLaren

Αντί για τους δύο βασικούς οδηγούς της, η McLaren χρησιμοποίησε τον Λάντο Νόρις στις δοκιμές εξέλιξης της Ουγγαρίας. Ο 17χρονος άφησε άκρως θετικές εντυπώσεις, καθώς ήρθε δεύτερος αμφότερες τις ημέρες της διαδικασίας, με καλύτερο χρόνο το 1:17.385, που είναι πιο κάτω και από τους δύο χρόνους που έγραψαν οι Φερνάντο Αλόνσο και Στόφελ Φαντόρν στις κατατακτήριες δοκιμές (1:17.549 και 1:17.894, αντίστοιχα).

Γεγονός που άφησε άκρως ικανοποιημένους τους ανθρώπους της McLaren, με τον Ερίκ Μπουγιέ να τον χαρακτηρίζει σταρ του μέλλοντος. «Ο Λάντο μας εντυπωσίασε όλους με την ωριμότητά του, τον επαγγελματισμό του και την ταχύτητά του. ''Έπιασε'' πολύ γρήγορα στο μονοθέσιο μόνο στον πρώτο του γύρο με την MCL32.

Οι πληροφορίες του με τους μηχανικούς ήταν αξιόλογες και ακριβείς. Σίγουρα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο στο οδηγικό μας δίδυμο για να μην αναφέρω το υλικό που έχει για να γίνει σταρ του μέλλοντος», ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας του Γουόκινγκ. Όσο για τον Νόρις, απλά το απόλαυσε και τόνισε πως ένιωσε αμέσως άνετα στην MCL32. «Ήταν μία πολύ καλή και παραγωγική μέρα για όλους μας.

Κατάφερα να περάσω όλα τα τεστ που μου ζήτησε η ομάδα να ολοκληρώσω και όλα πήγαν καλά. Ήταν λίγο πρόκληση για μένα στην αρχή να συνηθίσω το μονοθέσιο, όμως μέχρι το τέλος της ημέρας ένιωσα πολύ άνετα. Έκανα πολλούς γύρους και πραγματικά απόλαυσα την εμπειρία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές!», δήλωσε ο νεαρός.

Το who is who

Ο Λάντο Νόρις γεννήθηκε στο Μπρίστολ της Αγγλίας στις 13 Νοεμβρίου 1999 και ήδη είναι βραβευμένος με το βραβείο BRDC της McLaren για να γίνει μέλος του προγράμματος νέων οδηγών της ομάδας του Γουόκινγκ (McLaren Young Driver Programme) και να αναλάβει χρέη δοκιμαστή, ώστε να πάρει το... βάπτισμα του πυρός στις δοκιμές της Ουγγαρίας.

Ήδη, έχει στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, στην MSA Formula το 2015 και στο Eurocup Formula Renault 2.0, στη Formula Renault 2.0 NEC και στο Toyota Racing Series το 2016. Φέτος λαμβάνει με επιτυχία μέρος στη Formula 3, όπου μετράει 5 νίκες, 5 pole position και 12 παρουσίες στο βάθρο για να είναι δεύτερος στη βαθμολογία με 248 βαθμούς, 18 πίσω από τον Γερμανό Μαξιμίλιαν Γκάνθερ.