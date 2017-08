Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός Άνχελ Νιέτο (pics & vids)

Μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ίμπιζα, ο 70χρονος Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής αγώνων μοτοσικλέτας έδωσε μάχη για τη ζωή του, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ισπανός αναβάτης που αναδείχτηκε 13 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, άφησε την την τελευταία του πνοή στην πολυκλινική Ροζάριο.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε απότομα, όταν οι γιατροί πήγαν να τον ξυπνήσουν από το τεχνικό κώμα και ύστερα από λίγες ώρες έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Ο Άνχελ Νιέτο αφήνει πλούσια παρακαταθήκη μιας και στην καριέρα του πανηγύρισε 13 παγκόσμιους τίτλους, με 90 νίκες από το 1964 μέχρι το 1986 στις κατηγορίες 50, 80 και 125 cc.

Thoughts and prayers with Angel Nieto's family and friends. Ride In Peace Maestro

World Titles

GP wins pic.twitter.com/peZ10MgDNj

