Πήρε τα.. βουνά ο Χάμιλτον (pic)

Έναν ξεχωριστό προορισμό επέλεξε ο Λιούις Χάμιλτον να πάει λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της φετινής σεζόν της Formula1. Ο Βρετανός ανέβασε μία φωτογραφία στον λογαριασμό του στο twitter, η οποία τον δείχνει να έχει πάρει τα... βουνά, φορώντας την αγωνιστική του φόρμα και το κράνος του.

Προφανώς, βρέθηκε εκεί για τα γυρίσματα κάποιου διαφημιστικού σποτ ή για να παραστεί σε κάποιο event των χορηγών του. Όπως και να έχει το... πράγμα, η φωτογραφία του τρις παγκόσμιου πρωταθλητή κλέβει τις εντυπώσεις, τη στιγμή που τον περιμένουν τα πάρτι με φίλους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

Όλα αυτά για να χαλαρώσει και να επιστρέψει πιο δυνατός για το δεύτερο μισό της σεζόν, ώστε να καλύψει τη διαφορά από τον Σεμπάστιαν Φέτελ στη βαθμολογία, η οποία αυξήθηκε στους 14 βαθμούς, με το πέρας του Γκραν Πρι της Ουγγαρίας. Σειρά, πλέον, έχει το Βέλγιο και το Σπα το τριήμερο 25-27 Αυγούστου.

Welcome to the Mega Zone... #Blessed pic.twitter.com/VOag4Jgay4

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2017