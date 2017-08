Η μεγάλη επιστροφή του Κούμπιτσα στη Formula1 (pics & vids)

Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στις πίστες το 2018 φαίνεται ότι είναι ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Άλλωστε, ο Πολωνός το έχει δηλώσει πως αισθάνεται πανέτοιμος για το μεγάλο... comeback, κάτι που φάνηκε και στις δοκιμές εξέλιξης της Ουγγαρίας.

Ο 32χρονος μπήκε στο τιμόνι της RS17 στο Ουγγαρόρινγκ την Τετάρτη (2/8) για να οδηγήσει για πρώτη φορά μονοθέσιο του 2017, αφού στις δύο δοκιμές που προηγήθηκαν στη Βαλένθια και στην πίστα «Πολ Ρικάρντ» εντυπωσίασε με τον εξαιρετικό του ρυθμό και την καλή του φυσική κατάσταση.

Μάλιστα, στην Ουγγαρία πέρασε και τα απαραίτητα τεστ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, με δεδομένο ότι ένας οδηγός οφείλει να βγει από το μονοθέσιο μέσα σε πέντε δεύτερα σε επείγουσα κατάσταση. Έτσι, έκανε την εμφάνισή του στην πίστα με το Νο46, έχοντας και τους οπαδούς στο πλευρό του.

Αυτοί κάλυψαν μία ολόκληρη κερκίδα, την οποία... έντυσαν στα χρώματα της χώρας του, και ανάρτησαν πανό, τα οποία έγραφαν: «Ρόμπερτ είσαι ήρωας, υπερηφάνεια και χαρά» και «Forza Ρόμπερτ». «Θα έλεγα ότι είναι κάτι απροσδόκητο από την πλευρά μου, αν και οι δύο τελευταίοι μήνες, όπου έκανα δοκιμές με μονοθέσιο του 2012, μου έδωσε μία μικρή ώθηση.

Ήλπιζα να πάρω την ευκαιρία να δοκιμάσω μονοθέσιο του 2017 και αυτή η ευκαιρία που έχω στις επίσημες δοκιμές είναι κάτι ξεχωριστή. Πραγματικά εκτιμώ που μου τη δίνει η Renault. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να συνηθίσω το νέο προσωπικό και θα σιγουρέψω ότι θα είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος χωρίς να πάρω πολλά ρίσκα.

Θέλω να χρησιμοποιήσω τη μέρα, όχι μόνο για να μου δωθεί η ευκαιρία, αλλά και ως μία μέρα δοκιμών για την ομάδα, καθώς γνωρίζω ότι έχουμε ωραία και σημαντικά πράγματα να κάνουμε πάνω στο μονοθέσιο.

Θα ήθελα να νιώσω άνετα στο μονοθέσιο, αλλά και να δω την ομάδα χαρούμενη για τη δουλειά που θα κάνω, όχι μόνο με τους χρόνους και τον ρυθμό, αλλά και με τις πληροφορίες που θα δώσω», ήταν τα λόγια του στην επίσημη ιστοσελίδα της F1 πριν μπει στο τιμόνι της RS17. Αφού, λοιπόν, το έπραξε αυτό, έκανε τα πάντα για να δείξει ότι είναι στο επιθυμητό επίπεδο.

Βέβαια, ξεκίνησε... κατεβάζοντας την ταμπέλα, που έγραφε το όνομα και τον αριθμό του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Όσο για τους χρόνους του, μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές είχε τον τέταρτο στην κατάταξη με 1:19.681, όντας 2.557 δεύτερα πίσω από τον πρωτοπόρο Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ έχει συμπληρώσει 51 γύρους.

Final thought? Tomorrow is #KubicaDay. Looks like fans started the celebration early #BudaTest pic.twitter.com/X7EZOsSJWP — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 1, 2017

Robert #Kubica driving our R.S.17!

Even our garage was too excited! #BudaTest pic.twitter.com/f5lpilaVuJ — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 2, 2017