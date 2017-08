«Κατέβασε» τον Χούλκενμπεργκ ο Κούμπιτσα (vid)

Ο δοκιμές εξέλιξης συνεχίζονται στο Ουγγαρόρινγκ, όμως η προσοχή την Τετάρτη (2/8) στρέφεται πάνω στον Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Ο Πολωνός για πρώτη φορά μπήκε σήμερα το πρωί στο τιμόνι ενός μονοθεσίου του 2017, όμως μάλλον θέλησε να το κάνει με εμφατικό τρόπο. Ή κάποιος θέλησε να του κάνει πλάκα!

Για την ακρίβεια, όπως έβγαινε από το γκαράζ της Renault, ο 32χρονος... κατέβασε την ταμπέλα, που έφερε το όνομα και τον αριθμό του Νίκο Χούλκενμπεργκ. Πάντως, δε θα πάρει τη δική του θέση, αφού θα αντικατασταθεί ο Τζόλιον Πάλμερ, σε περίπτωση που η ομάδα του Ένστοουν δώσει το... πράσινο φως στον Κούμπιτσα να τρέξει το 2018. Ωστόσο, μάλλον θα έχει... θέματα με τον επικείμενο ομόσταυλό του!

Robert #Kubica driving our R.S.17!

Even our garage was too excited! #BudaTest pic.twitter.com/f5lpilaVuJ

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 2, 2017