Δώρο, κινήσεις... καμικάζι και καλές διακοπές από Αλόνσο! (pics)

Καλύτερο αγώνα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός τερμάτισε στην έκτη θέση, που είναι το καλύτερο αποτέλεσμά του στη σεζόν, όμως αυτό είναι το λιγότερο! Ολοκλήρωσε τον αγώνα της Ουγγαρίας με τον ταχύτερο γύρο με 1:20.182, κάτι που έπραξε για 23η φορά στην καριέρα του.

Μάλιστα, τον θεώρησε ως δώρο για τα γενέθλιά του, αφού χθες συμπλήρωσε 36 χρόνια ζωής για να κόψει και την απαραίτητη τούρτα. «Ο ταχύτερος γύρος είναι έκπληξη δίχως αμφιβολία. Ελπίζαμε για την έβδομη ή την όγδοη θέση, οπότε η έκτη ήταν αδύνατη, όμως την πήραμε και ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τώρα έχουμε τρία ή τέσσερα Σαββατοκύριακα, που θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να πάρουμε πλεονέκτημα από αυτό το υλικό. Ο ταχύτερος γύρος ήταν ένα δώρο», δήλωσε, αρχικά, ο πιλότος της McLaren. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στη μάχη με τον Κάρλος Σάινθ, κάνοντας λόγο για κινήσεις... καμικάζι, όσον αφορά την εκπληκτική προσπέραση στον συμπατριώτη του.

«Ήταν κλειστή η μάχη με τον Κάρλος (Σάινθ). Μετά τα πιτς, ήξερα ότι είχα δύο γύρους που μπορούσα να πιέσω με το νέο ελαστικό. Έκανα μερικές κινήσεις... καμικάζι σε σημαία που έπρεπε να προσπαθήσω. Λειτούργησε καλά, αλλά ο Κάρλος έκανε εκπληκτική δουλειά ξανά», πρόσθεσε ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τέλος, με το πέρας του αγώνα, ο Αλόνσο ευχήθηκε καλές διακοπές στους οπαδούς της Formula1 με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αραχτός σε μία καρέκλα και κρατώντας μία κάρτα, που έγραφε: «Η F1 σας εύχεται καλές διακοπές!».

