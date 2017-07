Πιο κοντά στον αποκλεισμό ο Κβιάτ, ποινή και για Χούλκενμπεργκ (vid)

Όσοι οδηγοί της Formula1 συμπληρώσουν 12 βαθμούς ποινής σε χρονικό διάστημα 12 μηνών, τότε θα αποκλειστούν από έναν αγώνα στη σεζόν. Ο πρώτος που κινδυνεύει με αποκλεισμό είναι ο Ντανιίλ Κβιάτ. Ο Ρώσος τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων στο γκριντ του αυριανού αγώνα της Ουγγαρίας, καθώς θεωρήθηκε ότι εμπόδισε τον Λανς Στρολ στην προσπάθειά του να προκριθεί στο Q2.

Επίσης, του προστέθηκε ένας βαθμός ποινής στην αγωνιστική του άδεια, με αποτέλεσμα να φτάσει τους δέκα. Το συμβάν έγινε στην 11η στροφή, όταν ο Κβιάτ δεν είχε δει ότι ερχόταν ο Καναδός, με την Toro Rosso να μην τον προειδοποιεί έγκαιρα, όπως είπε ο Ρώσος στην απολογία του.

«Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι ο Κβιάτ ήταν σε αργό γύρο, έχοντας τετακέ νωρίτερα για να προκαλέσει φθορά στα ελαστικά του. Επιπλέον, πήγε όσο το δυνατόν πιο δεξιά, μόλις είδε τον Στρολ. Ωστόσο, οι αγωνοδίκες θεώρησαν ότι αυτοί δεν ήταν ελαφρυντικοί παράγοντες.

Ο Κβιάτ οδηγούσε ιδιαίτερα αργά και ήταν στην αγωνιστική γραμμή στο τέλος του Q1, όταν άλλοι οδηγοί προσπαθούσαν να κάνουν γρήγορους γύρους και αυτό οδήγησε σε μη απαραίτητη παρεμπόδιση», ανέφερε η ανακοίνωση της FIA. «Πρέπει να αποδεχτώ την απόφασή τους.

Δυστυχώς, είχαμε μία κακή επικοινωνία με την ομάδα, δε μου είπαν ότι έρχεται κάποιος», δήλωσε ο Κβιάτ. Έτσι, θα εκκινήσει 16ος, με τους Σέρχιο Πέρεζ, Ρομάν Γκροζάν, Κέβιν Μάγκνουσεν να κερδίζουν από μία θέση. Από εκεί και πέρα, ανακοινώθηκε η τιμωρία του Νίκο Χούλκενμπεργκ με πέντε θέσεις στο γκριντ της Ουγγαρίας.

Ο λόγος ήταν ότι άλλαξε κιβώτιο ταχυτήτων, κάτι που δεν έγινε σε έξι αγώνες από την τελευταία αλλαγή. Ποινή που ρίχνει τον Γερμανό στην 12η θέση από την έβδομη που κατέκτησε, που σημαίνει ότι οι Φερνάντο Αλόνσο, Στόφελ Φαντόρν, Κάρλος Σάινθ, Τζόλιον Πάλμερ και Εστεμπάν Οκόν θα κερδίσουν από μία θέση.

Το γκριντ της Ουγγαρίας με τις ποινές

Φέτελ

Ραϊκόνεν

Μπότας

Χάμιλτον

Φερστάπεν

Ρικιάρντο

Αλόνσο

Φαντόρν

Σάινθ

Πάλμερ

Οκόν

Χούλκενμπεργκ (ποινή πέντε θέσεων)

Πέρεζ

Γκροζάν

Μάγκνουσεν

Κβιάτ (ποινή τριών θέσεων)

Στρολ

Βερλάιν

Ντι Ρέστα

Έρικσον

