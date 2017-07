Pole και ρεκόρ για Φέτελ (vids)

Τη δεύτερη pole position στη σεζόν κατέκτησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ στις κατατακτήριες δοκιμές της Ουγγαρίας. Ο Γερμανός θα εκκινήσει από την πρώτη θέση και θέλει να διατηρηθεί εκεί για να αυξήσει τη διαφορά από τον Λιούις Χάμιλτον στη βαθμολογία. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι πως μαζί με την pole ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε και ρεκόρ γύρου στο Ουγγαρόρινγκ.

Ο πιλότος της Ferrari έγραψε 1:16.276 για να εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής (30/7) από την πρώτη θέση. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι το μονοθέσιό του δεν... υπήρχε, ενώ αυτή ήταν η 48η pole στην καριέρα του.

Κάτι που σημαίνει ότι απέχει 17 από τον Άιρτον Σένα και την τρίτη θέση της λίστας με τους poleman όλων των εποχών. Από τη μεριά του, ο Λιούις Χάμιλτον έχασε την ευκαιρία να πιάσει τις 68 του Μίκαελ Σουμάχερ, όμως ακόμα έχει πολλά Γκραν Πρι μπροστά του για να φτάσει τον εν λόγω αριθμό και να τον περάσει στη συνέχεια.

Sebastian Vettel was on in #Quali

He broke the Hungaroring track record on his way to pole at the #HungarianGP pic.twitter.com/74B2j8TPOF

— Formula 1 (@F1) 29 Ιουλίου 2017