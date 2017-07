Το μήνυμα του Χάμιλτον ενόψει Ουγγαρίας

Με 5 νίκες επί ουγγρικού εδάφους, ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο ρέκορντμαν νικών στο Ουγγαρόρινγκ. Εκεί θα συνεχιστεί η δράση της Formula1 πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τον Βρετανό να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει του προσεχούς Γκραν Πρι, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή (28/7).

Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής τόνισε πως πρόκειται για μία πίστα, που απαιτεί προσοχή στα φρένα. «Πάντα απολάμβανα τους αγώνες στην Ουγγαρία. Είναι τιμή μου να κατέχω το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες εδώ, αλλά αυτό προσθέτει πίεση.

Είναι μία πίστα που έχει να κάνει με το έντονο φρενάρισμα και με το να πάρεις την τέλεια ισορροπία στα φρένα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι. Το κλειδί είναι να είσαι επιθετικός. Ανυπομονώ να δω τους οπαδούς αυτό το τριήμερο!», δήλωσε ο πιλότος της Mercedes.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το γεγονός πως κατέχει το ρεκόρ νικών μπορεί να δώσει άλλη ώθηση στον Χάμιλτον, ώστε να ανέβει ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να περάσει για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού είναι μόλις 1 βαθμό πίσω από τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Lewis Hamilton arrives into the Hungarian GP paddock with his bull dogs Roscoe & Coco #F1 #LewisHamilton #Coco&Roscoe #Dogs #HungarianGP pic.twitter.com/frvvo4L2ol

— SUTTON IMAGES (@suttonimages) July 27, 2017