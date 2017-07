Τα καταφέρνει στους τρεις τροχούς ο Ρόσμπεργκ; (vid)

Στα μηχανοκίνητα σπορ υπάρχουν συνήθως οι δύο και οι τέσσερις τροχοί. Όμως, ο Νίκο Ρόσμπεργκ αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Ο Γερμανός βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία της Google στο Πάλο Άλτο των ΗΠΑ, όπου δοκίμασε τις ικανότητές του στους τρεις τροχούς.

Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής μπήκε σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με... μίνι μοτοποδήλατο. Αυτό είχε μία ρόδα μπροστά και δύο πίσω, καθώς και πατάκια για τα πόδια, όμως θύμιζε και λίγο από τη Formula1 λόγω του πολύ χαμηλού ύψους.

Ο Ρόσμπεργκ, λοιπόν, θέλησε να κάνει τα... κόλπα του με το εν λόγω τρίτροχο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να πέφτει συνεχώς. Βέβαια, αυτό δεν τον πτόησε, αφού έδειξε να διασκεδάζει την εμπειρία. «Αυτό ήταν πολύ διασκεδαστικό», έγραψε ο πρώην πιλότος της Mercedes στον λογαριασμό του στο twitter.

This was a lot of fun! pic.twitter.com/muEhr3NHgf

