Στις δοκιμές της Ουγγαρίας ο Κούμπιτσα

Το όποιο εμπόδιο ξεπεράστηκε για τη Renault και η ομάδα του Ένστοουν αποφάσισε να βάλει τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα στο τιμόνι της RS17 στις δοκιμές εξέλιξης της Ουγγαρίας. Ο Πολωνός έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στις δύο πρώτες δοκιμές που έχει κάνει στη Βαλένθια και στην πίστα «Πολ Ρικάρντ», με τους Γάλλους να ζυγίζουν για πολύ καιρό τις επιλογές τους.

Τελικά, πήραν την απόφαση να του δώσουν αυτή την ευκαιρία, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (24/7), ώστε να τσεκάρουν στην πορεία αν θα του δώσουν και τη θέση οδηγού από το 2018. «Οι πρώτες δύο ημέρες δοκιμές επέτρεψαν σ' εμάς και τον Ρόμπερτ να μαζέψουμε ένα καλό ποσό πληροφοριών. Η ερχόμενη διαδικασία με την RS17 στο Ουγγαρόρινγκ θα μας επιτρέψουν να έχουμε λεπτομερή και ακριβή στοιχεία με το τωρινό μονοθέσιο και σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες.

Μετά από αυτές τις δοκιμές, θα αναλύσουμε προσεκτικά τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε για να αποφασίσουμε αν θα είναι δυνατόν για τον Ρόμπερτ να επιστρέψει στον ανταγωνισμό τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Σιρίλ Αμπιτεμπούλ. Άλλωστε, ο 32χρονος νιώθει, ήδη, έτοιμος να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο και μάλιστα να είναι ξανά ο οδηγός που ήταν και πριν το ατύχημά του.

«Έπρεπε να βρω μία ευνοϊκή πνευματική κατάσταση. Έχει να κάνει με την επίγνωση. Πρέπει να θεραπεύσω το τραύμα μου ως ένα υπερβατό πρόβλημα και όχι ως ένα οριστικό μειονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο, μπόρεσα να αντιμετωπίσω πιο ήρεμα τις πρώτες δοκιμές και αντιλήφθηκα ότι μόνο εκεί υπάρχει κάποιο συγκριτικό όριο.

Ξεκίνησα χωρίς να σκέφτομαι τις αντιδράσεις μου, χωρίς καμία εγγύηση και βρήκα τον εαυτό μου. Όλα λειτούργησαν ξανά επειδή τίποτα δε διαγράφτηκε. Όπως η κολύμβηση και η ποδηλασία. Σύντομα απέκτησα μία αυθεντική αίσθηση και απλά σκέφτηκα ότι το να φτάσεις σ' έναν στόχο και μετά σ' έναν άλλον έχει να κάνει με τη φιλοδοξία. Οπότε, αν η Renault θέλει να συνεχίσει αυτή την τρέλα, ας πούμε ότι τώρα έχω την πεποίθηση.

Θα κάνω προπόνηση και προετοιμασία. Όμως, τώρα ξέρω ότι μπορώ να γίνω ξανά ο οδηγός που ήμουν και το 2010 το επίπεδό μου ήταν υψηλό», ήταν τα λόγια του στην ιταλική Corriere della Sera. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Κούμπιτσα θα λάβει μέρος τη δεύτερη ημέρα των δοκιμών, με τον νεαρό Νίκολας Λατίφι, που είναι δοκιμαστής της Renault, να μπαίνει στο τιμόνι την πρώτη ημέρα στο Ουγγαρόρινγκ.

