Έγινε ένα με τους οπαδούς ο Χάμιλτον! (pics & vid)

Μετά την τέταρτη σερί νίκη του και πέμπτη συνολικά στο Σίλβερστοουν, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε έναν γύρο του θριάμβου με το μονοθέσιό του, βγαίνοντας εκτός πίστας και πηγαίνοντας προς τους οπαδούς για να γνωρίσει την αποθέωση. Ο Βρετανός δέχεται κάθε χρόνο την αγάπη του κόσμου και το ίδιο συνέβη και φέτος, δίνοντας απαντήσεις σε όσους θεώρησαν ότι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί πιο κοντά με τους οπαδούς στο F1 Live London.

Γεγονός που... εξίταρε τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή, με αποτέλεσμα να μην κρατηθεί και να γίνει ένα με τους οπαδούς του, αφού τελείωσε το... γλέντι με τις σαμπάνιες στο βάθρο. Ο Χάμιλτον ένιωσε ξεχωριστά γι' αυτή τη νίκη στο... σπίτι του και την πανηγύρισε πιο έξαλλα από ποτέ.

Αρχικά, με τους μηχανικούς του, και εν συνεχεία, με τους φαν που έχει στη Μεγάλη Βρετανία, που δεν είναι και λίγοι. Χάμιλτον και κόσμος, λοιπόν, έγιναν ένα για να ακολουθήσει ένα... ντελίριο ενθουσιασμού, τη στιγμή που σε κάθε πέρασμά του το κοινό ξεσηκωνόταν στις κερκίδες.

Μάλιστα, οι επιπλέον πανηγυρισμοί εμπόδισαν τον πιλότο της Mercedes από το να παρευρεθεί έγκαιρα στη συνέντευξη Τύπου. Κάτι που ανάγκασε τους Βαλτέρι Μπότας και Κίμι Ραϊκόνεν να περιμένουν αρκετή ώρα για να ξεκινήσει η διαδικασία και το οποίο δεν άρεσε και τόσο στους δύο Φινλανδούς.

Γι' αυτό, κάποια στιγμή άρχισε χωρίς τον Χάμιλτον, με αποτέλεσμα να γίνει σε πρώτη φάση με δύο οδηγούς και όχι με τρεις, ως είθισται. Έτσι, πρώτος έκανε δηλώσεις ο Μπότας ως δεύτερος που ήταν στην κατάταξη του αγώνα και ακολούθησε ο Ραϊκόνεν πριν έρθει ο μεγάλος νικητής του αγώνα, με τα λόγια του οποίου πάντα ξεκινάει η συνέντευξη Τύπου.

Hamilton's celebrations are delaying the press conference LIVE: Sky Go: https://t.co/bDlvcNroHY #SkyF1 #BritishGP pic.twitter.com/ZQ20NnQfQK

What is it with this guy and crowdsurfing? @LewisHamilton = #BritishGP @F1 pic.twitter.com/AZWFARpaV4

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 16, 2017