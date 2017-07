Deja vu δέκα χρόνια μετά!

Ένα... deja vu του 2007 ήταν οι φετινές κατατακτήριες δοκιμές του Σίλβερστοουν. Γιατί το λέμε αυτό; Οι Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Ραϊκόνεν θα εκκινήσουν, με τη σειρά που τους αναφέρουμε, από την πρώτη σειρά εκκίνησης τον αγώνα. Ε, αυτό έγινε ξανά πριν από δέκα χρόνια!

Τότε ο Βρετανός ήταν στην παρθενική του σεζόν στη Formula1 και έδειχνει από νωρίς τα... δόντια του, ενώ ο Iceman οδηγούσε την κούρσα προς τον μοναδικό τίτλο που έχει κατακτήσει στην καριέρα του. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές μεταξύ του τότε και του τώρα, με την ηλικία να είναι το λιγότερο.

Όπως άπαντες γνωρίζουν, ο Χάμιλτον ήταν... παιδί της McLaren και με την ομάδα του Γουόκινγκ έκανε το ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ μαζί της ξόδεψε και τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του.

Από τη μεριά του, ο Φινλανδός έχει, εκτός από τα συν δέκα χρόνια στην... πλάτη του, και διαφορετική φόρμα, αφού η τότε της Ferrari δεν είναι ίδια με την τωρινή. Όσο για το αποτέλεσμα του αγώνα, τότε είχε πανηγυρίσει τη νίκη ο Ραϊκόνεν, με τον Χάμιλτον να βλέπει την καρό σημαία από την τρίτη θέση. Λέτε να συμβεί το ίδιο και αύριο;

SPOT THE DIFFERENCE

2007 #BritishGP: @LewisHamilton and Kimi share the front row for the first time

Ten years later... #F1 pic.twitter.com/lgTCGcgZZp

— Formula 1 (@F1) 15 Ιουλίου 2017