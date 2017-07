Γλίτωσε την ποινή, κράτησε την pole ο Χάμιλτον (vid)

Υπό έρευνα ήταν ο Λιούις Χάμιλτον λίγο πριν το τέλος των κατατακτηρίων δοκιμών για παρεμπόδιση στον Ρομάν Γκροζάν. Το συμβάν εξετάστηκε, με το πέρας της διαδικασίας, και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι δε θα επιβληθεί κάποια ποινή στον Βρετανό, με αποτέλεσμα να διατηρήσει την pole position που κατέκτησε στο Σίλβερστοουν.

Για την ακρίβεια, θεώρησαν ότι ο πιλότος της Mercedes διατήρησε την απόσταση που έπρεπε από τον πιλότο της Haas, κάτι που τόνισε και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, αν και θα ήθελε να δει ξανά το συμβάν.

Πάντως, πριν βγει η απόφαση, ο Νίκι Λάουντα είχε δηλώσει ότι στη χειρότερη ο Χάμιλτον θα δεχόταν ποινή τριών θέσεων στο γκριντ εκκίνησης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και τέλος καλό, όλα καλά για τον δεύτερο της βαθμολογίας, που επιθυμεί να πανηγυρίσει και τη νίκη στο... σπίτι του.

A great moment for @LewisHamilton at Silverstone today

He equals Jim Clark's all-time record of five poles at the #BritishGP pic.twitter.com/rXRM2nD8v6

— Formula 1 (@F1) 15 Ιουλίου 2017