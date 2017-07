Ήθελε να σιγουρέψει την pole position ο Χάμιλτον

Από την πρώτη θέση του γκριντ θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον τον αγώνα του Σίλβερστοουν, εφόσον δε δεχτεί ποινή για παρεμπόδιση στον Ρομάν Γκροζάν. Στον Βρετανό δεν αρκούσε ο χρόνος που είχε, με αποτέλεσμα να γράψει το εκπληκτικό 1:26.600 στο φινάλε, καθώς ήθελε να σιγουρέψει την pole position, από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να την κατακτήσει στην Αυστρία.

«Νιώθω εκπληκτικά μπροστά σε αυτό το υπέροχο κοινό. Ελπίζω να σας άρεσε ο χρόνος. Πάντα κάνω το καλύτερο μέχρι το τέλος. Έπρεπε να εξασφαλίσω ότι θα είχα αυτόν τον γύρο. Δεν μπόρεσα να τα καταφέρω το περασμένο Σαββατοκύριακο, οπότε σιγούρεψα ότι θα τα καταφέρω εδώ.

Γενικά μου αρέσουν και οι στεγνές συνθήκες, αλλά και όταν γίνονται δύσκολες. Η ομάδα έκανε φανταστική δουλειά, όταν στέγνωσε, τα ελαστικά ήταν απίστευτα, όπως και οι γρήγορες στροφές. Είναι η καλύτερη θέση για την εκκίνηση», δήλωσε ο εκ των διεκδικητών του τίτλου, που ελπίζει να διατηρήσει την pole.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στο γκριντ για τις δηλώσεις βρέθηκε ο Τζένσον Μπάτον, ο οποίος είχε και ένθερμη αγκαλιά με τον Χάμιλτον, με τον οποίο υπήρξαν ομόσταυλοι στη McLaren στο παρελθόν, ενώ αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά πρώτης και δεύτερης θέσης σε κατατακτήριες δοκιμές στη σεζόν (547 χιλιοστά ο Χάμιλτον από τον Κίμι Ραϊκόνεν).

