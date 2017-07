Η Formula1 πάει Λονδίνο!

Για ένα ξεχωριστό και θεαματικό σόου, που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στην ιστορία, ετοιμάζεται η Formula1. Για πρώτη φορά όλες οι ομάδες, οι πιλότοι και τα μονοθέσια θα βρεθούν μαζί εκτός πίστας. Τι σημαίνει αυτό;

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (11/7), το Λονδίνο θα... ντυθεί στα καλά του την Τετάρτη (12/7) για να υποδεχτεί όλους τους πρωταγωνιστές της F1 στους δρόμους της σ' ένα ξεχωριστό σόου επίδειξης. Αυτό θα γίνει στην προσπάθεια της νέας ηγεσίας του σπορ, της Liberty Media, να το φέρει ακόμα πιο κοντά στους οπαδούς, με το live event να διεξάγεται στην Πλατεία Trafalgar σε δύο μέρη, ενώ θα έχουμε και παρέλαση στον δρόμο Whitehall.

Το πρώτο σκέλος θα περιλαμβάνει το D1 Schools and Innovation Showcase από τις 12:00 μέχρι τις 16:00 τοπική ώρα, βοηθώντας τα παιδιά όλων των ηλικιών, τους δασκάλους και τους γονείς να μάθουν πώς συνδέεται η Formula1 με τις ικανότητες στην Επιστήμη, στην Τεχνολογία, στη Μηχανολογία και στα Μαθηματικά.

Μάλιστα, για παιδιά από 11 έως 18 ετών έχει δημιουργηθεί το F1 in Schools από το 2000, θεσμό που έχουν λάβει μέρος με επιτυχία και ελληνικές ομάδες. Επίσης, το Dare To Be Different, ένα γκρουπ που ξεκίνησε η Σούζι Βολφ το 2016 και θα δώσει τον λόγο στα γυναικόπαιδα.

Από τις 17:30 μέχρι και τις 21:00 τοπική ώρα, λοιπόν, θα έχουμε το μεγαλύτερο live show στην ιστορία της F1, με αστέρες και θρύλους του αθλήματος, καθώς και διάσημους φιλοξενούμενους να δίνουν το παρών. Μάλιστα, θα υπάρξουν και συνεντεύξεις με οδηγούς της F1, ενώ τη δική της χροιά θα δώσει η ύπαρξη της μουσικής.

«Η F1 ζωντανά στο Λονδίνο είναι το πιο χτυπητό παράδειγμα της εξέλιξης της Formula1 τη φετινή χρονιά. Νιώθουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τη συναρπαστική σεζόν που έχουμε μέχρι τώρα από το να έχουμε αυτό το event στο Λονδίνο παραμονές του Βρετανικού Γκραν Πρι.

Όλο αυτό δίνει στους οπαδούς μας την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στις ομάδες, στα μονοθέσια και στους οδηγούς που λατρεύουν», δήλωσε ο Σον Μπράτσις, επικεφαλής των εμπορικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Formula1. Τέλος, να σημειωθεί ότι το F1 Live London θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Sky Sports F1, καθώς και μέσω διαδικτύου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της F1 και το επίσημο κανάλι της στο youtube.

www.f1.com/F1live

www.youtube.com/formula1