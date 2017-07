Η αντίδραση του Μπότας στο shoey του Ρικιάρντο (pics & vid)

Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο έχει κάνει... μόδα το shoey, όταν ανεβαίνει στο βάθρο για να πανηγυρίσει τη νίκη ή τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Αυστραλός έχει ξεκινήσει να... κερνάει σαμπάνια με το παπούτσι του εδώ και αρκετό καιρό και το έκανε γι' ακόμα μία φορά στο πόντιουμ του Σπίλμπεργκ στην Αυστρία.

Αφού δέχτηκε το αίτημα του Μάρτιν Μπραντλ, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο για τις συνεντεύξεις και το ζήτησε από τον πιλότο της Red Bull για να πάρει... τη δόση του! Ωστόσο, ο Ρικιάρντο έσπευσε να δώσει και στον Βαλτέρι Μπότας, που πήγε να το αποφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Φινλανδός έχει... γευτεί και στο παρελθόν το shoey του Ρικιάρντο και δεν του άρεσε τόσο, ώστε να προκύψει η αντίδραση που είδαμε και να χύσει τη σαμπάνια στο πάτωμα.

Βέβαια, άπαντες έδειξαν να το διασκεδάζουν, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να γλιτώνει από το shoey του... τρελού, όπως θα αρχίσουν να τον φωνάζουν σε λίγο στα πάντοκ της Formula1, με βάση τα όσα κάνει κάθε φορά που είναι παρών στο βάθρο.

But Martin Brundle does get a taste of feet, we mean champagne

LIVE Blog: https://t.co/b3qcRtGXrA#SkyF1 #AustrianGP pic.twitter.com/2vNRFJeMYr

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 9, 2017