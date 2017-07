Το ατύχημα της εκκίνησης στην Αυστρία (pics & vids)

Μπορεί να μη χρειάστηκε να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα ή να μην είχαμε κάποια διακοπή, όμως δεν έλειψε το ατύχημα από τον αγώνα της Αυστρίας. Αυτό έγινε στην πρώτη κιόλας στροφή, με την... πηγή του κακού να είναι ο... συνήθης ύποπτος Ντανιίλ Κβιάτ.

Ο Ρώσος έχει πάρει την κατιούσα από τότε που υποβιβάστηκε στην Toro Rosso, κάτι που έγινε για τον ίδιο λόγο, και είναι επιρρεπής σε ατυχήματα. Έτσι, έκανε λάθος στα φρένα στην πρώτη στροφή, χτύπησε τον Φερνάντο Αλόνσο στο πίσω δεξί μέρος του μονοθεσίου του, ώστε αυτός να κάνει τετακέ και να πάρει μαζί του τον Μαξ Φερστάπεν, που ήταν δίπλα του.

Το συμβάν έφερε την ποινή διέλευσης για τον Κβιάτ, ενώ αμφότεροι οι Αλόνσο, Φερστάπεν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολλανδός έφτασε τις 3 σερί εγκαταλείψεις και 5 στους 7 τελευταίους αγώνες, με τον Ισπανό να τίθεται εκτός αγώνα για τρίτη φορά στη σεζόν, χωρίς αυτή τη φορά η αιτία να είναι ο κινητήρας.

«Ένα πρόβλημα στον συμπλέκτη σήμαινε κακή εκκίνηση. Ο αγώνας μου τελείωσε πριν καν αρχίσει. Λυπάμαι για τους οπαδούς», έγραψε ο Φερστάπεν στον λογαριασμό του στο twitter, με τον πιλότο της Red Bull να βλέπει την ατυχία να του... χτυπάει την πόρτα ακόμη μία φορά.

Not what we hoped for. A clutch problem meant a bad start. My race was over before it really started. Feeling sorry for all fans #AustrianGP pic.twitter.com/GgpT84jQlw

