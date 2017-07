Άντεξε και κέρδισε στην Αυστρία ο Μπότας (vid)

Βροχή δεν είχαμε, ο Βαλτέρι Μπότας άντεξε στη μεγάλη πίεση του Σεμπάστιαν Φέτελ, ειδικά στους τελευταίους γύρους, και πανηγύρισε τη νίκη στην Αυστρία για να φτάσει τις δύο στην καριέρα του. Ο Φινλανδός ήταν αλάνθαστος και, πέραν της πίεσης του αντιπάλου του και των φθαρμένων ελαστικών, δεν είχε κάτι άλλο να αντιμετωπίσει στους 71 γύρους στο Σπίλμπεργκ.

Αφού άντεξε, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, με τον Φέτελ να μένει δεύτερος. Όπως προαναφέραμε, ο Γερμανός πίεσε, είχε σε καλύτερη κατάσταση τα ελαστικά του και μπορεί να μην έφτασε στη νίκη, όμως χαμογέλασε, αφού διεύρυνε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ντάνιελ Ρικιάρντο, με τον Αυστραλό να διατηρεί την τρίτη θέση και να ανεβαίνει στο πόντιουμ για πέμπτο σερί αγώνα, τη στιγμή που ο έτερος διεκδικητής του τίτλου έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο Γκραν Πρι εκτός βάθρου.

Από εκεί και πέρα, πέμπτος ήταν ο Κίμι Ραϊκόνεν, ενώ ακολούθησαν οι Ρομάν Γκροζάν, Σέρχιο Πέρεζ, Εστεμπάν Οκόν, Φελίπε Μάσα, ενώ ο Λανς Στρολ ήταν ξανά στους βαθμούς, καθώς συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Ακόμη, να σημειωθεί ότι από την πρώτη κιόλας στροφή τέθηκαν εκτός οι Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο.

Το κακό ξεκίνησε από τον Ντανιίλ Κβιάτ, ο οποίος χτύπησε στο πίσω μέρος τον Ισπανό και αυτός πήρε μαζί του τον Ολλανδό, γεγονός που έφερε την ποινή διέλευσης από τα πιτς στον Ρώσο. Τέλος, τον αγώνα εγκατέλειψαν και οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Κάρλος Σάινθ, τη στιγμή που άπαντες από την έβδομη και πίσω... έφαγαν έναν γύρο.

Έτσι, με το πέρας 9 αγώνων στη σεζόν, ο Φέτελ εξακολουθεί να προηγείται στη βαθμολογία και μάλιστα με 20 πόντους διαφορά από τον Χάμιλτον (171 έναντι 151), ενώ οδεύουμε σιγά-σιγά προς τα μισά της αγωνιστικής χρονιάς, με τον Μπότας να είναι τρίτος με 136. Στους κατασκευαστές η Mercedes έχει 287 βαθμούς, με τη Ferrari να είναι δεύτερη στους 254 και τη Red Bull να ακολουθεί με 152.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μπότας Mercedes Νικητής

Φέτελ Ferrari +0.658

Ρικιάρντο Red Bull +6.012

Χάμιλτον Mercedes +7.430

Ραϊκόνεν Ferrari +20.370

Γκροζάν Haas +73.160

Πέρεζ Force India +1 γύρο

Οκόν Force India +1 γύρο

Μάσα Williams +1 γύρο

Στρολ Williams +1 γύρο

Πάλμερ Renault +1 γύρο

Φαντόρν McLaren +1 γύρο

Χούλκενμπεργκ Renault +1 γύρο

Βερλάιν Sauber +1 γύρο

Έρικσον Sauber +2 γύροι

Κβιάτ Toro Rosso +3 γύροι

Εγκατέλειψαν

Σάινθ Toro Rosso 44ο γύρο

Μάγκνουσεν Haas 29ο γύρο

Αλόνσο McLaren 1ο γύρο

Φερστάπεν Red Bull 1ο γύρο

Βαθμολογία οδηγών

Φέτελ 171

Χάμιλτον 151

Μπότας 136

Ρικιάρντο 107

Ραϊκόνεν 83

Πέρεζ 50

Φερστάπεν 45

Οκόν 39

Σάινθ 29

Μάσα 22

Στρολ 18

Χούλκενμπεργκ 18

Γκροζάν 18

Μάγκνουσεν 11

Βερλάιν 5

Κβιάτ 4

Αλόνσο 2

Πάλμερ 0

Έρικσον 0

Φαντόρν 0

Τζιοβινάτσι 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

Mercedes 287

Ferrari 254

Red Bull 152

Force India 89

Williams 40

Toro Rosso 33

Haas 29

Renault 18

Sauber 5

McLaren 2

