Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Karting ο 18χρονος Σωτηρόπουλος (pics)

Τη δική τους προσπάθεια συνεχίζουν οι νεαροί Έλληνες οδηγοί και αναβάτες, μ' έναν εξ' αυτών να λαμβάνει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Karting. Ο λόγος για τον 18χρονο Φώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην κατηγορία ΚΖ2.

Ο νεαρός ταλαντούχος οδηγός προηγείται στη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία της χώρας μας και από την Παρασκευή (30/6) μέχρι και την Κυριακή (2/7) θα λάβει μέρος στον αγώνα που θα γίνει στο Λε Μαν της Γαλλίας.

Η πίστα είναι παγκοσμίου φήμης, κυρίως λόγω του περίφημου αγώνα «24 Ώρες του Λε Μαν», με τον 18χρονο να έχει τη στήριξη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος για να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους. Συνολικά θα συμμετάσχουν 97 αθλητές, εκ των οποίων θα είναι και μερικοί πρωταθλητές.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή στον αγώνα του Mans, που είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική εμπειρία. Γνωρίζω την πίστα η οποία μου αρέσει, ενώ παράλληλα θα έχουμε 3 ημέρες για δοκιμές, εξοικείωση με τις συνθήκες καθώς και με τα ελαστικά της Bridgestone.

Η πρόγνωση του καιρού αναφέρει βροχή, οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεδομένο που δε μας συμφέρει, καθώς η εμπειρία μου στη βροχή δεν είναι τόσο μεγάλη σε σύγκριση με αρκετούς από τους αντιπάλους μου, ωστόσο θα κάνω το καλύτερο δυνατό.

Στόχος για εμάς είναι να βελτιωθούμε μέσα από τον ανταγωνισμό με πολλούς και γρήγορους οδηγούς, να αποκτήσουμε ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία αλλά και να ζήσουμε έναν αγώνα τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωσης, όπως είναι κάθε αγώνας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Karting», δήλωσε ο Σωτηρόπουλος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον 2ο γύρο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Karting, με τον νεαρό να οδηγεί καρτ με σασί της EVO και κινητήρα ΤΜ, ενώ η νέα του πρόκληση είναι τα ελαστικά της Bridgestone. Έτσι, έχει ένα τριήμερο να εξοικειωθεί με την πίστα και να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τον αγώνα να ξεκινάει το πρωί της Παρασκευής (30/6) και να ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/7) με τους τελικούς της κάθε κατηγορίας.

Το who is who

Ημερομηνία Γέννησης: 9 Νοεμβρίου 1998

Εμπλοκή στο Karting: 2008 (με ενοικιαζόμενο καρτ)

1ος αγώνας: 2009 (Kartodromo)

Καλύτερη Επίδοση: 1η θέση στον μικρό τελικό αγώνα Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2016 (Ιταλία, Μάρτιος 2016)

Αγώνες στο εξωτερικό: 25

Φέτος: Πρωτοπόρος στην Κατηγορία KZ2 (6τάχυτα καρτ) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Karting, με 3 νίκες σε 3 αγώνες