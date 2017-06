Ένα ξεχωριστό ρεκόρ για τον Doctor (vid)

Για πρώτη φορά στη σεζόν, και μετά από το περσινό Γκραν Πρι της Καταλονίας, ο Βαλεντίνο Ρόσι πανηγύρισε τη νίκη στον αγώνα της Ολλανδίας. Ο «Γιατρός» ήταν εκπληκτικός και θέλησε να... τρελάνει τους οπαδούς του, τη στιγμή που διεύρυνε το δικό του ρεκόρ, που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος στην καριέρα του.

Ο λόγος για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία νίκη τις καριέρας του. Η πρώτη ήρθε στις 18 Αυγούστου 1996 στην Τσεχία, όπου κατέκτησε και την πρώτη του pole position, όταν κέρδισε τον Χόρχε Μαρτίνεζ με πολύ μικρή διαφορά στην των 125cc.

Έτσι, με αυτή στο Άσσεν, είναι νικητής για 20 χρόνια και 313 ημέρες. Λίγο ακόμα, δηλαδή, και θα φτάσει τα 21 χρόνια, εφόσον συνεχίσει να κερδίζει. Από εκεί και πέρα, να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 89η νίκη του VR46 στο Moto GP και 115η σε όλες τις κατηγορίες.

#VR46 WINS! He OFFICIALLY has the longest winning career through ALL classes - 20 years, 313 days!#DutchGP #MotoGP pic.twitter.com/EaymFdbIC2

— MotoGP™ (@MotoGP) June 25, 2017