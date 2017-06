Δεύτερος στο... νήμα ο Μπότας (vid)

Μπορεί το συμβάν με τον Κίμι Ραϊκόνεν να τον έριξε στην τελευταία θέση, όμως το αυτοκίνητο ασφαλείας και η διακοπή ωφέλησαν τον Βαλτέρι Μπότας. Ο Φινλανδός κατάφερε να ανακάμψει και σιγά-σιγά να μπει στους βαθμούς. Μετά την ποινή του Σεμπάστιαν Φέτελ και το πρόβλημα του Λιούις Χάμιλτον στο προσκέφαλο, βρέθηκε πέμπτος και με τις προσπεράσεις σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση.

Μπροστά του ήταν ο Λανς Στρολ και υπήρχαν ελπίδες να τον φτάσει και να τον περάσει. Κάτι που έγινε στο... νήμα, αφού χιλιοστά πριν τον τερματισμό ο πιλότος της Mercedes πέρασε τον Καναδό Πάντως, ο Μπότας, στις δηλώσεις του, εστίασε στην ανάκαμψή του από την τελευταία θέση. «Ήταν ένας τρελός αγώνας, όπου έγιναν πολλά.

Ήμουν έναν γύρο πίσω στην αρχή και έπρεπε να προσπεράσω υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας για να τους πιάσω ξανά όλους. Αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν τα παρατάω. Η ομάδα κατάφερε να φτιάξει το μονοθέσιο στη διακοπή. Ήταν πολύ διασκεδαστικό.

Μετά απ' ό,τι συνέβη στην αρχή, είναι καλό αποτέλεσμα για μας», είπε, αρχικά. Όσο για το συμβάν της δεύτερης στροφής με τον Κίμι Ραϊκόνεν, τόνισε ότι ήταν αγωνιστικό συμβάν, όπως το θεώρησαν και οι αγωνοδίκες, ώστε να μην επιβάλουν κάποια ποινή.

«Πηγαίνοντας στη δεύτερη στροφή, ήμουν στην εσωτερική και ο Κίμι στην εξωτερική. Δεν υπήρχε χώρος για μένα και πέρασα πάνω από το κερμπ. Το μονοθέσιο έκανε άλμα και δεν μπορούσα να κρατήσω τη γραμμή. Ήταν αγωνιστικό συμβάν», πρόσθεσε ο Φινλανδός, που χάρισε στο κοινό ένα συναρπαστικό... photo finish και πήρε τη δεύτερη θέση από τον Στρολ μόλις για 105 χιλιοστά!

An incredible climax to an amazing race #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/JhFDRlylyb

