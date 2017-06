Έγραψε ιστορία ο Στρολ (pics)

Μετά τους πρώτους πόντους στην καριέρα του στον Καναδά, ο Λανς Στρολ ανέβηκε και για πρώτη φορά στο βάθρο στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Καναδός ήταν δεύτερος για μεγάλο χρονικό διάστημα και στο φινάλε έμεινε τρίτος, έπειτα από την προσπέραση του Βαλτέρι Μπότας.

Βέβαια, αυτό δεν τον ένοιαξε, με δεδομένο ότι έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο νεότερος σε ηλικία οδηγός στην ιστορία της Formula1 που βρέθηκε στο πόντιουμ. Κάτι που ο προσεχώς 19χρονος πιλότος της Williams έπραξε σε ηλικία 18 ετών και 239 ημερών για να πάρει τα ηνία από τον Μαξ Φερστάπεν. «Ήταν ένας πυρετώδης αγώνας και διατήρησα την ηρεμία μου.

Η ομάδα με διατήρησε ήρεμο από το team radio και τα καταφέραμε στο τέλος. Ήταν λίγο απογοητευτικό που έχασα στο τέλος τη δεύτερη θέση, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν ένας εκπληκτικός αγώνας. Άρχισα να αισθάνομαι το πίσω μέρος να φεύγει, οπότε γνώριζα ότι θα ήταν δύσκολο να κρατήσω τον ρυθμό.

Είναι δύσκολο να πάρεις έναν καλό χρόνο στον γύρο με τα ελαστικά και να τα σώσεις. Ο Βαλτέρι (Μπότας) ήταν λίγο πιο γρήγορος από μένα. Είμαι σεληνιασμένος με την τρίτη θέση. Ονειρεύεσαι να είσαι σε βάθρο της F1, δουλεύεις γι' αυτό και επιτέλους βγήκε αληθινό», δήλωσε ο Στρολ από το βάθρο.

Γεγονός που δείχνει ότι οι νεαροί οδηγοί, οι οποίοι έχουν μπει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διαθέτουν ταλέντο, αν και στο Μπακού τον βοήθησαν και οι συγκυρίες. Τέλος, να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος Καναδός που ανέβηκε στο πόντιουμ, μετά από 16 χρόνια, αφού τελευταίος ήταν ο Ζακ Βιλνέβ στη Γερμανία το 2001, όταν επίσης είχε τερματίσει τρίτος, ενώ δίκαια ψηφίστηκε ως ο «Οδηγός της Ημέρας».

A slice of #F1 history for Lance Stroll in Baku He's the youngest rookie to race to a podium finish #AzerbaijanGP #F1Baku pic.twitter.com/jE2NsDhsEL — Formula 1 (@F1) June 25, 2017