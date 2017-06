Λιούις Χάμιλτον vs Σεμπάστιαν Φέτελ σημειώσατε... 1! (vid)

Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας του Αζερμπαϊτζάν και, μεταξύ άλλων, υπήρξε και η επαφή των Λιούις Χάμιλτον, Σεμπάστιαν Φέτελ. Το συμβάν έγινε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, όταν ο Βρετανός φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα ο Γερμανός να τον χτυπήσει από πίσω.

Γεγονός που έκανε έξαλλο τον πιλότο της Ferrari, ο οποίος πήγε δίπλα σε αυτόν της Mercedes, δίχως να προσπεράσει, αφού αυτό δεν επιτρέπεται υπό το SC, για να του... ζητήσει τα ρέστα. Ωστόσο, σε αυτή την κίνηση φαίνεται ότι του έφυγε το τιμόνι, ώστε οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος να έχουν νέα επαφή.

Το συμβάν ερευνήθηκε από τους αγωνοδίκες και η απόφαση βγήκε, μετά την επανεκκίνηση του αγώνα. Αυτή ήταν ποινή δέκα δευτερολέπτων για τον Φέτελ, ο οποίος την εξέτισε κανονικά. Σ' εκείνο το χρονικό σημείο ήταν πρώτος και ο Χάμιλτον όγδοος, μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε και τον ανάγκασε να μπει στα πιτς.

Από τη Scuderia δόθηκε εντολή στον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή να εκτίσει την ποινή του, όπως και έπραξε, καθώς μπορούσε να τον βγάλει μπροστά από τον αντίπαλό του, όπως κι έγινε. Τελικά, ο Φέτελ κατάφερε να τερματίσει τέταρτος και ο Χάμιλτον πέμπτος για να μεγαλώσει η μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία κατά δύο πόντους. Πάντως, ενδιαφέρον έχει και το τι είπαν οι δύο πιλότοι.

Ο Φέτελ εξέφρασε και πάλι την απογοήτευσή του για την εν λόγω κίνηση του Χάμιλτον. «Δε συνέβη τίποτα, έτσι δεν είναι; Τι κάνεις εκεί ειδικέ; Είμαι σίγουρος ότι δεν το έκανε με σκοπό, αλλά δεν ήταν η σωστή κίνηση. Δε νομίζω ότι ήταν απαραίτητο. Εγώ υπέστη ζημιά κι αυτός ρίσκαρε να υποστεί το ίδιο. Έκανε κάτι παρόμοιο στην Κίνα στην επανεκκίνηση πριν από δύο χρόνια.

Μετά το συμβάν, ήμασταν πλάι-πλάι, σήκωσα το χέρι μου και του έδειξα ότι δεν ήμουν χαρούμενος με αυτό», ήταν τα λόγια του. Από τη μεριά του, ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής τόνισε πως αυτή δεν είναι συμπεριφορά οδηγού και μάλιστα κάποιου που διεκδικεί τίτλο. «Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα. Δε με νοιάζει για το συμβάν με τον Σεμπ (Φέτελ).

Ό,τι έγινε, έγινε και προχωράμε. Δεν είναι συμπεριφορά οδηγού αυτή. Είναι επικίνδυνη οδήγηση και η ποινή των 10 δευτερολέπτων γι' αυτό... Δε θέλω να πω κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έπειτα από αυτό, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η μάχη μεταξύ τους φουντώνει για τα καλά, και πως θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο.

The moment when two title rivals collided #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/0zT8BI4w1U

— Formula 1 (@F1) June 25, 2017