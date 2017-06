Στον τοίχο ο Ρικιάρντο, φωτιά ο Πάλμερ (vids)

Αρκετές ήταν οι επαφές που είχαν οι πρωταγωνιστές της Formula1 στις κατατακτήριες δοκιμές του Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο δεν είχαμε το μεγάλο ατύχημα, αφού οι περισσότεροι τη γλίτωσαν στο... παρά πέντε. Όμως, αυτό του Ντάνιελ Ρικιάρντο 3:33 πριν το τέλος του Q3 στάθηκε η αιτία της εμφάνισης της κόκκινης σημαίας και της διακοπής στη διαδικασία για 8 λεπτά.

Ο Αυστραλός έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του στην έξοδο της έκτης στροφής, χτύπησε στον τοίχο και το ακινητοποίησε στα δεξιά της πίστας του Μπακού. Γεγονός που του στέρησε την ευκαιρία να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στο γκριντ εκκίνησης, καθώς τώρα θα πρέπει να εκκινήσει από τη δέκατη θέση.

Από εκεί και πέρα, στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών είδαμε μία άλλη Red Bull, αυτή του Μαξ Φερστάπεν, να ακινητοποιείται, αλλά λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ ο Τζόλιον Πάλμερ είδε να βγαίνει καπνός και φωτιά από τον κινητήρα του.

Αυτός ήταν ο λόγος που ο Βρετανός δεν έλαβε μέρος στις κατατακτήριες, αφού οι μηχανικοί της Renault δεν πρόλαβαν να έχουν έτοιμο έγκαιρα το μονοθέσιό του. Κάτι που σημαίνει ότι είναι εκτός του 107% του πρώτου χρόνου στο Q1, ώστε να χρειάζεται να πάρει άδεια από τους αγωνοδίκες για να αγωνιστεί.

@JolyonPalmer's FP3 comes to an abrupt, fiery end #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Uvtw6H334U

— Formula 1 (@F1) 24 Ιουνίου 2017