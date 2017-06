Η pole position του Χάμιλτον (vid)

Δε σταματά να κατακτά pole position ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έφτασε τις πέντε στη σεζόν, έχοντας χάσει μόλις τρεις. Ως γνωστόν, αυτή ήταν η 66η της καριέρας του, ώστε να απέχει δύο από το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Βρετανός χρειάστηκε την τελευταία του προσπάθεια για να εκκινήσει από την pole, αφού στην προτελευταία έκανε λάθος, είχε επαφή με την μπαριέρα στην όγδοη στροφή και είδε τον Βαλτέρι Μπότας να περνάει μπροστά του. Μάλιστα, να σημειωθεί ότι έγινε με τον καλύτερο χρόνο που είδαμε όλο το τριήμερο, αφού το 1:40.593 ξεπέρασε κατά πολύ και το 1:42.742 του Μπότας στο FP3.

RECORD CHASER: @LewisHamilton takes pole position at the #AzerbaijanGP, moving two behind Michael Schumacher's all-time record pic.twitter.com/QRqppfy45G

— Formula 1 (@F1) 24 Ιουνίου 2017