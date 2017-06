Ατύχημα για Πέρεζ και έξοδοι στο Αζερμπαϊτζάν (pics & vid)

Η πίστα του Μπακού, την οποία οι οδηγοί της Formula1 γνώρισαν πέρυσι, κρύβει μερικούς κινδύνους κι ένα λάθος μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος. Ειδικά στην τρίτη στροφή είναι που είχαν οι περισσότεροι τις εξόδους, όπως έγινε πέρυσι, όπως έγινε και φέτος στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών.

Μερικοί από τα... θύματα ήταν και οι Σεμπάστιαν Φέτελ, Κίμι Ραϊκόνεν, ωστόσο ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος είχε και το 2016 ατύχημα στο Μπακού, «γεύτηκε» την... πίκρα του ιδιαίτερα στενού σημείου της όγδοης στροφής. Ο Μεξικανός πάτησε πάνω στο κερμπ, που υπάρχει στα αριστερά, και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες στα δεξιά.

Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε κόκκινη σημαία και δικοπή για 10 λεπτά, αν και το χρονόμετρο δε σταμάτησε ποτέ, ως είθισται μέχρι τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Το συμβάν έλαβε χώρα 16 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας, με τον Πέρεζ να βγαίνει άθικτος από το μονοθέσιό του και να απορεί με τον εαυτό του που έκανε τέτοιο λάθος εκεί.

Μάλιστα, δεν έφευγε για τα πιτς κι έμενε εκεί πέρα, με την απορία τι έγινε, κοιτάζωντας τους ανθρώπους ασφαλείας και τον γερανό να απομακρύνουν το μονοθέσιό του.

PER hits the wall at the narrow section at Turn 8 and the session is halted while the track is cleared#AzerbaijanGP #F1Baku pic.twitter.com/gMJiWcZBLR

