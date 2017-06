Από 25.000€ το νέο μεγάλο SUV της Opel!

Σε μια εξαιρετικά στυλάτη παρουσίαση στο Gianfranco Ferre Foundation στο Μιλάνο, η Opel παρουσίασε το νέο της μεγάλο SUV που συμπληρώνει την γκάμα των Χ μοντέλων της, προς τα επάνω με το μεγάλο Grandland X που αποτελεί την κορυφαία έκφανση στις προτάσεις SUV/Crossover της μάρκας.

Η Opel που γυρίζει σελίδα από την απόκτησή της -όπως όλα δείχνουν- από την PSA (Peugeot Citroen Automobiles), παρουσιάζει μια πλήρη γκάμα στις κατηγορίες των SUV/ Crossovers που γνωρίζουν τρομερή άνθηση και στην χώρα μας. To Grandland X είναι αδερφό αυτοκίνητο του Car of the Year 2017, του Peugeot 3008 και μάλιστα κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο με αυτό στην Γαλλία. Ωστόσο όπως μας διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Opel Hellas (αυτό θα είναι το νέο όνομα της Opel στην Ελλάδα) κος Γιάννης Πασσάδης, το Grandland X διατηρεί στο ακέραιο το DNA της Opel, διαθέτει ένα δικό του εξωτερικό στυλ και εντελώς διαφορετικό εσωτερικό, που δεν θα ξενίσει τους πιστούς πελάτες της μάρκας και είναι κατά την γνώμη μας πιο συντηρητικό, πολυτελές και εργονομικό, από το φουτουριστικό και εντυπωσιακό εσωτερικό του 3008. Κατά τα άλλα, έχει γίνει και εξαιρετική εξοικονόμηση χώρων με αποτέλεσμα να κερδίζει στα σημεία το αδερφό γαλλικό μοντέλο και μάλιστα να διαθέτει τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών της κατηγορίας.

Φυσικά όπως πλέον συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της Opel, το Grandland X θα διαθέτει κορυφαία συνδεσιμότητα με την τελευταία γενιά συστημάτων IntelliLink συμβατών με Android Auto (Προσοχή! Ακόμα η Google δεν το έχει ενεργοποιήσει στην χώρα μας και δεν έχει καμμιά ευθύνη η Opel) και Apple CarPlay (είναι ενεργοποιημένο) καθώς φυσικά το σύστημα προσωπικής συνδεσιμότητας και υποστήριξης Opel OnStar που περιλαμβάνει ενσωματωμένο Wi-Fi και νέες υπηρεσίες.

Το ενσωματωμένο Wi-Fi (σε συνεργασία με την Vodafone) έρχεται με τιμές 5€ για 1GB, 15 ή 25€ τον μήνα ή 150€ τον χρόνο με δυνατότητα download 100GB και επιτρέπει την σύνδεση μέχρι 7 συσκευών!

Ενώ επίσης έρχεται εφοδιασμένο με φορτιστή επαγωγικής φόρτισης για όσα smartphone διαθέτουν αυτό τον τρόπο φόρτισης. Για τους φίλους της μουσικής που επιθυμούν να απολαμβάνουν μία κορυφαία εμπειρία ήχου, διατίθεται ηχοσύστημα Denon με οκτώ μεγάφωνα και ένα subwoofer το οποίο έχει εξαιρετική απόδοση.

Το Grandland X προσφέρει επίσης μία μεγάλη γκάμα υπερσύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης όπως: Σύστημα Αναγνώρισης Επικείμενης Σύγκρουσης (Forward Collision Warning) με Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking) και ανίχνευση πεζού, Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness Alert), Σύστημα Υποβοήθησης Παρκαρίσματος (Advanced Park Assist) και Κάμερα 360° – είναι μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά.

Και ακόμα συστήματα όπως Διατήρησης και Προσαρμογής Ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) με λειτουργία stop, που διατηρεί την επιλεγμένη ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και φρενάρει ή επιταχύνει το Grandland X όταν χρειάζεται, αναβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας. Χαρακτηριστική άνεση Opel πρώτης κατηγορίας προσφέρουν τα πιστοποιημένα από το AGR (Campaign for Healthier Backs) εργονομικά καθίσματα καθώς και το θερμαινόμενο τιμόνι, τα θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα και η πίσω πόρτα που ανοίγει και κλείνει με απλή κίνηση του ποδιού. Με την πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή, το εσωτερικό λούζεται με άπλετο φως, ενώ οι επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα «παράθυρο στον ουρανό».

Η Opel για μία ακόμα φορά αποδεικνύει την κορυφαία κλάση της στις τεχνολογίες φωτισμού, εξοπλίζοντας το Grandland X με τους ισχυρούς προβολείς LED του Προσαρμοζόμενου Συστήματος Εμπρόσθιου Φωτισμού [Adaptive Forward Lighting (AFL)]. Λειτουργίες όπως φωτισμός στροφών, υποστήριξη μεγάλης σκάλας και αυτόματης ρύθμισης ύψους δέσμης, εγγυώνται βέλτιστο φωτισμό του δρόμου σε όλες τις συνθήκες.

Εκτός από τα πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης οδηγού, οι ισχυροί κινητήρες και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Grip Control συμβάλλουν επίσης στην ασφαλή απόλαυση της οδήγησης. Αρχικά θα διατίθενται δύο κινητήρες με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές CO2 – πραγματικό πλεονέκτημα σε επίπεδο φορολογίας και κατανάλωσης. Και οι δύο κινητήρες μπορούν να συνδυάζονται με ένα σύγχρονο εξατάχυτο μηχανικό ή εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο βελτιστοποιημένων τριβών και διαθέτουν Start/Stop στο βασικό εξοπλισμό τους.

Ο αλουμινένιος βενζινοκινητήρας 1.2 Turbo άμεσου ψεκασμού αποδίδει 130 ίππους και μέγιστη ροπή 230 Nm στις 1.750 σ.α.λ.. Ο 1.6 diesel με των 120 ίππων αποδίδει μέγιστη ροπή 300 Nm στις 1.750 σ.α.λ. Για πελάτες που αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, η Opel θα επεκτείνει τη γκάμα κινητήρων του Grandland X στο άμεσο μέλλον.

Το προαιρετικό ηλεκτρονικό σύστημα Grip Control εξασφαλίζει επίσης ότι η ισχύς μεταφέρεται με ασφάλεια στο δρόμο, παρέχοντας κορυφαία πρόσφυση όλο το χρόνο και σε όλες τις επιφάνειες. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από πέντε προγράμματα οδήγησης.

To Grandland X θα φτάσει στην χώρα μας με τιμή εκκίνησης για τον 1.2 λίτρα κινητήρα, τα 25.000€, τον Σεπτέμβριο, αλλά η Opel δίνει την δυνατότητα από τα μέσα Ιουλίου να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες καθώς η μεγάλη ζήτηση θα δημιουργήσει μεγάλους χρόνους παράδοσης. Περισσότερα μόλις το οδηγήσουμε στην Ελλάδα.