Πώς γίνεται η ενημέρωση των οδηγών της Formula1; (vid)

Πριν από κάθε Γκραν Πρι της Formula1 γίνεται από τους αρμόδιους της FIA και της πίστας η ενημέρωση των οδηγών. Πώς, όμως, γίνεται αυτή; Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια η διοίκηση της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού μας έδωσε μία... γεύση με βίντεο από την εν λόγω ενημέρωση.

Η νέα ηγεσία του σπορ, βλέπετε, η Liberty Media, θέλει να φέρει την F1 πιο κοντά στους οπαδούς και, σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, έβαλε μία κάμερα στον χώρο, όπου γίνεται η ενημέρωση των οδηγών.

Αυτή είναι από το Γκραν Πρι του Μονακό, όπου βλέπουμε τον Μαξ Φερστάπεν να διαμαρτύρεται για το κίτρινο κερμπ, ενώ ο Ντανιίλ Κβιάτ αναρωτιέται αν θα επιστρέψουν οι τοίχοι στο κομμάτι της πισίνας αντί για τα κερμπ.

Βέβαια, δε λείπουν τα χαμόγελα και τα αστεία, παρά τα όσα συμβαίνουν στην πίστα, ενώ στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε και μία παρατήρηση του Φελίπε Μάσα.

WATCH: For the first time in two decades, we have footage from an @FIA Driver Briefing. Go inside the #MonacoGP briefing here! pic.twitter.com/z7GqShcOjb

— Formula 1 (@F1) June 10, 2017