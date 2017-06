Έβλεπε βάθρο ο Φερστάπεν (vid)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Μετά την εκπληκτική εκκίνησή του στο Μόντρεαλ, ο Μαξ Φερστάπεν έβλεπε να υπάρχει η πιθανότητα να ανέβει για δεύτερη φορά στη σεζόν στο βάθρο και για πρώτη μετά την τρίτη θέση της Κίνας. Ο Ολλανδός άφησε πίσω του τον Βαλτέρι Μπότας και τις δύο Red Bull, αλλά υπολόγιζε χωρίς την μπαταρία.

Στον δέκατο γύρο είδε το μονοθέσιό του να χάνει ισχύ και να σβήνει, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει, κάτι που προκάλεσε την απογοήτευσή του. «Είμαι πολύ απογοητευμένος που μετά από μία τόσο καλή εκκίνηση, με το βάθρο ενόψει, εγκατέλειψα χάνοντας όλη την ισχύ. Είναι μεγάλο κρίμα», έγραψε στο twitter ο Φερστάπεν για να λάβει μήνυμα στήριξης και ώθησης ενόψει του Αζερμπαϊτζάν από τη Red Bull.

«Θα πάμε να το πάρουμε στο Μπακού», ήταν η απάντηση που πήρε από την ομάδα του. Τέλος, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επαφή με τον Σεμπάστιαν Φέτελ στην πρώτη στροφή, στην εξαιρετική εκκίνησή του και στον αγώνα του. «Ήταν πολύ απογοητευτικός ο τρόπος που τελείωσε ο αγώνας για μένα, έπειτα από μία τόσο καλή εκκίνηση.

Νομίζω πώς ήταν πιθανό το βάθρο, αλλά για μία ακόμα φορά δεν πήραμε τίποτα. Στην εκκίνηση δεν ένιωσα να φεύγει το τιμόνι και κέρδισα κάποιες θέσεις. Είχα μία μικρή επαφή με τον Σεμπ (Φέτελ) στην πρώτη στροφή, το να πας ανοιχτά εκεί σημαίνει ότι κάποιες φορές μπορεί να συμβεί.

Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός ήταν καλός και φρόντιζα τα ελαστικά και τα φρένα, καθώς δεν είχαμε καμία πιθανότητα να πιάσουμε τον Λιούις (Χάμιλτον). Εγώ απλά συγκεντρωνόμουν στον δικό μου αγώνα, όταν ξαφνικά έχασα όλη την ισχύ και τα πάντα έσβησαν. Είχα πολλές απογοητεύσεις πρόσφατα, έτσι είναι οι αγώνες, αλλά κάποιες φορές σε κουράζουν».

Very disappointed, that after such a great start, with a podium in sight, we retired after losing all power. A big shame. #CanadianGP pic.twitter.com/y5uK7HwpSs

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) June 11, 2017