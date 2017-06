Ένα με το πλήθος ο Αλόνσο (vid)

Τι κι αν εγκατέλειψε γι' ακόμη μία φορά λόγω κινητήρα; Ο Φερνάντο Αλόνσο απέδειξε γιατί έχει τόσους πολλούς φαν σε όλο τον κόσμο και γιατί αρέσει στους οπαδούς. Ο Ισπανός μόλις ακινητοποίησε το μονοθέσιό του, αφού δεν είχε ισχύ, έσπευσε στις κερκίδες και στους φιλάθλους που βρίσκονταν εκεί.

Όπως ήταν λογικό, ακολούθησε ένας πανικός, με την καλή έννοια, με όλους να τον χειροκτροτούν και να τον επευφημούν. Μάλιστα, ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής έβγαλε και τα γάντια του, τα οποία πέταξε προς το πλήθος για να τα πάρει ένας τυχερός. Όπως, δήλωσε ο ίδιος, ήθελε να δώσει κάτι στους οπαδούς, αφού δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο βαθμό της McLlaren στη σεζόν.

«Είναι μεγάλη η στήριξη που έχουμε από τους οπαδούς στον Καναδά, οπότε όταν σταμάτησε το μονοθέσιό μου, σκέφτηκα ότι έπρεπε να τους δώσουμε κάτι. Πήγα στην κερκίδα να δώσω τα γάντια μου στον κόσμο, που με χειροκροτούσε», δήλωσε ο Αλόνσο για την υπέροχη αυτή κίνησή του.

