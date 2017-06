Έγραψε ιστορία ο Στρολ

Τους πρώτους βαθμούς της καριέρας του πήρε ο Λανς Στρολ, και έμελλε να είναι στο... σπίτι του, καθώς ήρθε ένατος στο Μόντρεαλ. Ο Καναδός μπορεί να μην πρωταγωνιστεί στη Formula1, όμως έγραψε τη δική του ιστορία, καθώς έγινε ο τρίτος οδηγός από τη χώρα που τερματίζει εντός των πόντων στον... εντός έδρας αγώνα του.

Οι άλλοι δύο, βέβαια, είναι οι Ζιλ και Ζακ Βιλνέβ, με τον πατέρα Ζιλ να παίρνει τους τελευταίους βαθμούς εκεί το 1981, όταν ήρθε τρίτος με τη Ferrari, και τον γιο Ζακ να κάνει το ίδιο το 1997, αφού τερμάτισε δεύτερος με τη Williams για να πάρει τους μοναδικούς πόντους στην καριέρα του στο... σπίτι του.

Από εκεί και πέρα, ο Ζιλ Βιλνέβ, του οποίου το όνομα φέρει και η πίστα του Μόντρεαλ, παραμένει ο μοναδικός Καναδός νικητής στην... έδρα του, με τον Στρολ να απέχει πολύ ακόμα από αυτόν τον στόχο, αφού πρώτα θα πρέπει να καθιερωθεί στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Ζακ Βιλνέβ έχει ένα άλλο ρεκόρ, καθώς είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός Καναδός που έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο στην F1.

Smiles all round for the hometown boy who becomes only the third Canadian to score points in #F1! #CanadianGP #Canada150 pic.twitter.com/x9WmGNqcC5

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 11, 2017