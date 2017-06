Με... άρωμα Χόλιγουντ το Γκραν Πρι Καναδά (vid)

Δεν είναι λίγες οι φορές που τα πάντοκ της Formula1 στους αγώνες γεμίζουν με διασημότητες, που πάντα ξεχωρίζουν. Για παράδειγμα, στο Γκραν Πρι του Μονακό είδαμε τη... μορφή που ακούει στο όνομα Ζοζέ Μουρίνιο.

Αυτή τη φορά το GP του Καναδά είχε... άρωμα Χόλιγουντ, καθώς στο Μόντρεαλ ήταν παρών ο Μάικλ Ντάγκλας. Ο γνωστός ηθοποιός παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα μαζί με τα δύο του παιδιά, τον γιο του Ντίλαν και την κόρη του Κάρις-Ζέτα, ενώ ξεναγήθηκε και στο γκαράζ της McLaren.

Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ζακ Μπράουν, αλλά και με τον Φερνάντο Αλόνσο πριν ο Ισπανός ξεκινήσει την προσπάθειά του το Σάββατο (10/6).

Watch what happened when acting legend and racing fan, Michael Douglas joined us on a tour of the McLaren Honda garage. #CanadianGP pic.twitter.com/Pz3HJ4of4p

— McLaren (@McLarenF1) June 11, 2017