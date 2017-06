Ο σέξι γύρος του Χάμιλτον και το κράνος του Σένα (pics)

Θα έχει να θυμάται τη σημερινή ημέρα ο Λιούις Χάμιλτον. Όχι μόνο κατέκτησε την έκτη pole position επί καναδικού εδάφους, αλλά έφτασε και τις 65 στην καριέρα του για να ισοφαρίσει τον Άιρτον Σένα.

Ο Βρετανός, πλέον, είναι μαζί με τον Βραζιλιάνο στη δεύτερη θέση της λίστας όλων των εποχών, γι' αυτό και η οικογένεια του τελευταίου πρόσφερε ένα κράνος του θρύλου της Formula1 στον πιλότο της Mercedes.

Γεγονός που συγκίνησε τον Χάμιλτον και τον έκανε να το πάρει ακόμα και στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν έχω λόγια. Ο Άιρτον είναι ο λόγος που ήθελα να είμαι εδώ σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Σένα.

Για πολλούς από εσάς ο Άιρτον ήταν ο αγαπημένος σας οδηγός, το ίδιο κι εμένα. Το να λάβω κάτι τέτοιο και να τον πιάσω είναι μεγάλη τιμή», δήλωσε ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής από το γκριντ εκκίνησης.

Όσο για τον εκπληκτικό χρόνο του, που του έδωσε την pole, έκανε λόγο για έναν σέξι γύρο! «Έχω μεγάλη στήριξη εδώ και ήθελα να δώσω κάτι στον κόσμο για να χειροκροτήσεις. Ήταν ένας σέξι γύρος, τα πάντα πήγαν τέλεια», πρόσθεσε ο πιλότος της Mercedes.

Congratulations to @LewisHamilton on your 65th pole, equaling the brilliant Ayrton Senna. Amazing gesture from the Senna family too. pic.twitter.com/L32iFfaDUL — McLaren (@McLarenF1) June 10, 2017

When someone gives you something so special that you never want to let it out of your sight #CanadianGP pic.twitter.com/jZmGGyvJL8 — Formula 1 (@F1) June 10, 2017